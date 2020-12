La gracia de los perros es excepcional La amistad del perro es una amistad leal, su presencia inspira confianza, armonía y mucha valentía Carlos Javier Jarquín

martes, 15 de diciembre de 2020, 12:29 h (CET) Hay muchos perros que nos han dejado una historia bien marcada, algunas historias son conocidas internacionalmente u otras son desconocidas, estos perros reconocidos han inspirado a que insignes artistas: realicen libros, artículos, poemas, canciones, películas, estatuas y algunos canes tienen hasta páginas de Wikipedia, donde se puede leer la biografía y legado de ellos. Este artículo es dedicado para todos esos “buenos amigos del hombre” que con su compañía nos hacen sentir alegres y que el sentimiento que ellos expresan a través de su peculiar lenguaje en ocasiones no lo comprendemos, pero aún así nos llevamos muy bien. Desde el 2004 el 21 de julio se conmemora el Día internacional del perro, ésta es una fecha para recordar que estos animales debemos cuidarlos y apreciarlos siempre.



Comparto el nombre de algunos perros que han hecho historia memorable y sugiero que conozcas un poco de ellos, si aún no conoces sus historias: Arthur perro callejero ecuatoriano que falleció el pasado 9 de diciembre, del año en curso. Hachiko, perro japonés que “su historia se hizo famosa por estar durante 10 años esperando a su dueño en la estación de metro, a pesar de que éste había muerto en uno de los trayectos”, otro perro famoso por su maravillosa hazaña es Balto, quien tiene una estatua, obra de FG Roth, en el Central Park de Nueva York.



La lista de estos perros célebres es innumerable, una de estas historias la que más admiro en lo personal es la del perro militar, el Sargento Stubby (1916 -1926), “sirvió durante 18 meses y participó en 17 batallas del Frente Occidental, de la Primera Guerra Mundial. Gracias a su olfato, salvó a su regimiento de ataques por sorpresa con gas mostaza avisándoles con sus ladridos, encontraba y confortaba a heridos y una vez, capturó a un soldado alemán mordiéndolo por los pantalones y sujetándolo hasta que soldados estadounidenses dieron con él…”.



La amistad del perro es una amistad leal, su presencia inspira confianza, armonía y mucha valentía. Sin duda los perros son los animales más increíbles que existen en el mundo, su fidelidad e inteligencia no tienen comparación, quien tiene un perro bien cuidado, tiene un amigo eternamente confiable que a través de su mirada, ladridos, caricias y movimientos de la cola demuestra su afecto hacia su amo. Es triste que los canes tan nobles y sinceros reciban maltratos, ellos son seres vivos que alegran nuestro paisaje, el ladrido de un canido simboliza que algo extraño se está presentando en su entorno es un aviso para su dueño, una característica tan especial y notable de los perros es que nunca mienten.



Roberto Cruz, es un empresario y emprendedor costarricense tengo varios años de conocerlo, él y su esposa, tienen una hermosa canina (nacida el 8 de abril del 2020), su nombre es “Luna” es de raza Border Collie, según los expertos: “el Border Collie está considerado como un perro extremadamente inteligente, lleno de energía, acrobático y atlético, y generalmente compiten con gran éxito en concursos de pastoreo y otros deportes caninos”.



La inteligencia de Luna, es relevante, sus dueños cuando se suben al carro y va ella, abren la puerta del carro y le dicen: "luna arriba" y en un salto se sube arriba, yo cuando la veo le hablo en rima y notablemente en su idioma manifiesta felicidad, le digo: "luna, eres como ninguna". Comparto una hermosa canción titulada "Mi amigo fiel" de Dante y producida por Destroy Records. En esta composición el rapero hace un homenaje y formidable descripción de la indescriptible compañía que estos "amigos" incondicionales nos brindan cotidianamente: https://youtu.be/8RV4T5lrZ4A

