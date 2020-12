Boca Boca Dental da las claves para mantener la boca sana esta Navidad Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 17:57 h (CET) Los alimentos ricos en proteínas y vitaminas ayudarán a proteger los dientes estas fechas. Después de las vacaciones las visitas al dentista aumentan debido al descuido de la salud bucodental Se acerca la Navidad, y con ella todas las grandes comidas y cenas, siempre acompañadas de un aumento en el consumo de dulces, como el turrón o los bombones, y de bebidas alcohólicas.

Durante estas fechas los hábitos y rutinas alimentarias cambian y se descuidan, algo que afecta negativamente a la salud bucodental. La Dra. Romina Vignolo, directora de la clínica Boca a Boca Dental, asegura que todos los años, después de las semanas navideñas, las visitas al dentista aumentan, “en la mayoría de los casos son niños con problemas de caries, resultado de un exceso de azúcar y de una inadecuada higiene dental durante este periodo”.

¿Cómo mantener la salud bucodental durante la Navidad?

Es importante mantener una buena rutina dental. Durante estos días en los que hay más comidas y se tiende a picotear entre horas, es todavía más importante cepillar los dientes después de cada ingesta, sin olvidar el uso de la seda dental.

Para las personas que están con un tratamiento de Invisalign, este ritmo frenético de comidas y cenas puede suponer una preocupación. Sin embargo, sólo hay que tener un poco más de cuidado. Por ejemplo, si vas a comer o cenar fuera de casa, intenta quitarte los alineadores lo mínimo posible el resto del día ya que lo aconsejable es tenerlos puestas alrededor de 22 horas.

Es muy común que durante estos días consumamos más dulces de los recomendados, y puede ocasionar problemas. Los blandos como las golosinas favorecen la inflamación de las encías, sobre todo en aquellos que utilizan ortodoncia. Mientras que los dulces duros, como el turrón, pueden provocar la rotura de los dientes y los empastes.

Hay muchas bebidas como los refrescos o el vino tinto que pueden provocar manchas dentales. Además, las bebidas azucaradas dañan el esmalte dental, favorecen la aparición de las caries y pueden oscurecer ligeramente las férulas de Invisalign. Es esencial intentar reducir el consumo de estos productos.

La Dra. Romina Vignolo recomienda consumir alimentos ricos en proteínas y vitaminas, que ayudan a proteger los dientes y evitan la sensibilidad y las inflamaciones. Además, para las personas con un tratamiento de ortodoncia invisible “es muy importancia llevar siempre el kit de Invisalign para poder guardar las férulas y evitar que se dañen”.

Este año la Navidad se vive de manera distinta debido al coronavirus. Es muy importante, hay reuniones con familiares o amigos, no compartir cepillos dentales ni colutorios, no guardarlos en el mismo vaso y mantenerlos alejados de las superficies donde puedan almacenarse los virus.

Sobre Boca a Boca Dental

Boca a Boca es una clínica dental con más de 20 años de experiencia situada en la zona noroeste de Madrid (con centros en Majadahonda y Villanueva del Pardillo) formada por un equipo médico multidisciplinar de profesionales comprometidos con la actividad docente universitaria de pregrado, postgrado y con la investigación.

Se caracteriza por ser una clínica familiar cuyos valores son la honestidad, la experiencia, el conocimiento, la continua formación y la empatía con los pacientes. Su mayor satisfacción está en los vínculos creados con pacientes tratados desde que eran niños y los resultados a largo plazo, que les hace contar con la fidelidad de sus pacientes.

Conceden importancia a los pequeños detalles, ésos que a veces pasan desapercibidos y hacen de cada tratamiento una experiencia personalizada y cercana.

