¿Qué es SAP? Estos son los motivos por los que se debe invertir en este software

lunes, 14 de diciembre de 2020, 14:15 h (CET) Este software fue creado en Alemania en abril de 1973 por cinco antiguos empleados de IBM. Este grupo desarrolló el proyecto de dicho software estándar para gestionar procesos para empresas, y después de un año consiguieron lanzar su primer paquete de contabilidad con su sistema R/1, un procesamiento de datos en tiempo real. Este paquete es la base para el desarrollo de otros módulos posteriores A pesar de su importancia a día de hoy, todavía hay quienes desconocen la existencia de SAP, un software administrativo que va más allá de una administración común. Este acrónimo alemán de“Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung”, que en español podría traducirse como “sistemas, aplicaciones y productos en el proceso de datos”.

SAP forma parte del software ERP, Planificación de recursos empresariales, un programa que puede gestionar la totalidad de los recursos de la empresa y planificar las actividades. Ha sido principalmente utilizado por grandes corporaciones multinacionales en los últimos años, por lo que muchas PYMES han pasado del software antiguo a SAP, motivo por el cual ahora está muy extendido en ese nivel actualmente. SAP permite que todo lo que se lleve a cabo en la empresa, ya sean compras o pedidos, contabilidad o presupuesto, planificación o producción, o incluso análisis de datos estratégicos.

Gracias a sus funcionalidades, SAP no es un simple software, sino que va mucho más allá haciendo que sea imposible que alguien pueda operar la aplicación completa si no tiene los conocimientos necesarios. SAP tiene un diseño modular construido precisamente sobre módulos completamente separados pero que están 100% integrados.

Ya en 1976 decidieron bautizar a su empresa SAP, y en 1979 se lanzó el segundo sistema básico SAP que utilizó la arquitectura IBM Mainframe. En este momento, SAP comenzó a emerger de sus fronteras y a desarrollarse fuera de Alemania en Austria y Suiza. En los 2000, lanzaron SAP Workplace que se centró principalmente en los usuarios y cuyas herramientas permitían el uso de un portal corporativo que tenía acceso personalizado con toda la información correspondiente. Actualmente, es SAP AG el proveedor de software líder en Europa, con ya más de 76.000 clientes en 120 países distintos, y se ha convertido en líder mundial de proveedores de soluciones ERP, además de intentar diversificarse en una nueva área de actividad.

Gracias a sus características y buen funcionamiento, se recomienda invertir en SAP, a pesar de que pueda ser una inversión ciertamente alta, debido a que se debe pagar al precio de la licencia, el costo de implementación y la capacitación de los usuarios. Este software está destinado sobre todo a grandes empresas con dimensión internacional, pero es tan flexible que no se necesita tomar todos los módulos.

Al invertir en SAP, se busca mejorar los procesos de las empresas, ya que estas pretenden ser más competitivas y mejorar sus márgenes de ganancias. SAP es una herramienta de decisión en tiempo real que proporciona información más segura y rápida. Al centralizar la información dentro de una base de datos únicamente, la coordinación entre departamentos mejora notablemente y todo consigue funcionar de forma correcta y sincronizada.

A pesar de existir también otras alternativas a SAP, esta es sin duda la opción preferida de las empresas que desean aumentar sus ganancias y clientes potenciales, abriéndose paso en el mercado internacional de forma exitosa, y teniendo unos ritmos y métodos de trabajo profesionales y efectivos. Por eso, a pesar de que la inversión en este software puede ser bastante grande al principio, esta al final será acertada ya que con la mejoría tan notoria que se verá al utilizar SAP, las empresas no solo ganarán de vuelta lo que han invertido, sino que incluso aumentarán sus beneficios.

