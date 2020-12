Think Productivity presenta Think Lean Training, su oferta de formación Lean Construction Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 13:19 h (CET) Think Productivity ofrece con Think Lean un plan de formación en Lean Construction en el que el alumno aprende a su ritmo y marca sus propios objetivos. Una oportunidad para aprender los secretos de la metodología Lean, cada vez más demandada entre las empresas La consultora Think Productivity ha lanzado Think Lean Training, una oferta formativa en Lean Construction con cursos y actividades formativas disponibles tanto en modalidad presencial como online. El objetivo de esta formación es, en palabras de sus creadores, “adaptarse a las necesidades reales del sector de la construcción y ofrecer una formación práctica y de valor, dirigida a los profesionales que quieren conocer, dominar y aplicar, las herramientas y metodologías Lean.”

Con Think Lean Training, los alumnos obtienen los conocimientos necesarios para optimizar los procesos y proyectos que se realizan en el sector de la construcción. El plan cuenta con cinco cursos:

- Curso Lean Construction Management (LCM), taller de iniciación a la filosofía Lean Construction.

- Curso Last Planner System (LPS), para aprender a optimizar la gestión de un proyecto de obra.

- Curso Value Stream Mapping (VSM), para aprender a implantar esta herramienta Lean en el sector construcción.

- Curso 5S, de capacitación en la metología 5S, una técnica de gestión japonesa de espacios de trabajo optimizados y organizados.

Docencia a cargo de profesionales experimentados

Este plan formativo, novedoso en España, corre a cargo de docentes con experiencia de más de una década en Lean Construction que han participado en más de 160 proyectos de obra en todo el mundo. También cuentan con una amplia experiencia en formación, ya que desde 2011 son los responsables de la asignatura Lean Construction en 2 Másteres oficiales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), además de haber participado de forma activa en la docencia de otros másteres.

Lean Construction, la filosofía de trabajo que triunfa en las empresas

Lean Construction es una filosofía de mejora continua que busca la eficiencia operacional en todo el ciclo de vida desde la planificación documental hasta la ejecución de la obra, incluso más allá, cuando el edificio ya está en funcionamiento. Puede aplicarse en proyectos de edificación, obra civil y, en general, cualquier proyecto integral que necesite una planificación eficiente.

En un contexto de crisis en el que las Construcción busca recuperar la senda del crecimiento mejorando la productividad, es de esperar que las empresas del sector de la construcción sigan demandando profesionales formados en Lean Construction.

