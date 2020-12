Sensormatic Solutions presenta SuperTag 4, la nueva etiqueta que ayuda a reducir la pérdida desconocida Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 12:52 h (CET) SuperTag 4 está diseñada de forma única para proporcionar a los minoristas una visión potente y crítica de su negocio, mientras reduce costes Sensormatic Solutions, el líder mundial de soluciones para minoristas y parte de Johnson Controls, ha presentado su nueva generación de etiquetas SuperTag 4, que, gracias a su diseño único, ofrece a los minoristas el más alto nivel de protección antihurto hasta la fecha.

"En la nueva realidad “retail” se espera que la pérdida desconocida aumente debido a las condiciones económicas que nos vamos a encontrar tras la pandemia", dijo Craig Szklany, vice president, global solutions management and marketing, Sensormatic Solutions. "Nuestra SuperTag 4 está diseñada de forma única para poder proporcionar a los minoristas una visión potente y crítica de su negocio y ayudar a reducir la pérdida desconocida, tanto interna como externa. Gracias a la tecnología integrada en los productos, nos aseguramos de que la mercancía de nuestros clientes esté más protegida que nunca".

SuperTag 4 cuenta con una nueva tecnología patentada que incorpora el más alto nivel de resistencia hasta la fecha. Disponible con o sin tecnología RFID, la SuperTag 4 demuestra ser muy eficaz cuando se coloca en prendas de vestir, que son el objetivo primordial del crimen organizado (ORC) en el sector minorista. Según el último estudio de NRF (National Retail Federation) en EE.UU., este tipo de delitos les cuesta a los minoristas 1.000 millones de dólares en ventas al año.

Para obtener el mayor nivel de protección, la etiqueta dura SuperTag 4 se complementa con su propia línea de desprendedores SuperTag 4. Estos potentes desprendedores también pueden integrarse con la plataforma Sensormatic Shrink Management as a Service (SMaaS), lo que permite a los minoristas comprender mejor sus datos del negocio, incluyendo la información sobre posibles hurtos internos y la actividad de desprendimiento de las etiquetas en los artículos.

A medida que la línea de productos se amplíe, estarán disponibles una SuperTag 4 de doble tecnología (AM /RFID) así como una versión SuperTag 4 de InFuzion (etiqueta con clavo integrado en una sola pieza). La SuperTag 4 de doble tecnología combina los beneficios de la inteligencia de inventario y la prevención de pérdidas, mientras que la tecnología de InFuzion ofrece a los minoristas un ahorro general de tiempo y de mano de obra por parte de los dependientes de la tienda. Ambas etiquetas ayudarán a los minoristas a aumentar la eficiencia operativa en tienda.

Otra capacidad futura de la familia SuperTag 4 será su integración en una solución de autocompra, facilitando la retirada de la etiqueta dura por parte del cliente en el proceso de pago mientras mantiene las medidas de prevención de pérdidas en esta área clave para las tiendas.

