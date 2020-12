Impresión de dato variable con equipos de producción DEVELOP Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 13:04 h (CET) En un mundo cada vez más competitivo, la personalización es uno de los elementos clave cuando se busca atraer al público. La gente quiere sentir que es más que un número, y por ello se siente atraída por aquello que la distingue, por ejemplo, cuando recibe un folleto publicitario con su nombre estampado. Gracias a la impresión de dato variable con DEVELOP, las imprentas y empresas de artes gráficas pueden adaptarse con facilidad a esta tendencia, cuyo crecimiento es cada vez mayor Qué es el dato variable

La impresión de dato variable o VDP consiste en crear un documento de cualquier tipo con un diseño y una estructura común (logotipo de la empresa, imágenes o datos de la compañía, por ejemplo), pero con un elemento distintivo que lo hace único para una persona en concreto.

Es decir, los documentos resultantes son prácticamente idénticos en todos los sentidos, como lo pueden ser un folleto publicitario o un recibo, salvo por el hecho de incluir un nombre, una dirección u otro elemento que corresponde a una persona en concreto.

El dato variable no tiene por qué ser un texto. También puede tratarse de una imagen, un gráfico o un logotipo que sea distinto en función de a quién va dirigido el documento.

Cómo funciona la impresión de dato variable con equipos de producción DEVELOP

El primer paso para poner en funcionamiento el dato variable en una impresora de producción es contar con una base de datos o una lista con la información que va a personalizar cada documento.

Para que los resultados sean los adecuados, es importante contar con un programa de gestión que se integre bien con el equipo. DEVELOP trabaja con diferentes programas como AccurioPro Variable Data o Fiery FreeForm Create, que permiten implementar elementos variables en su impresora de producción y trabajar de forma continua. Esto reduce los costes al no tener que hacer ningún cambio para realizar los ajustes, porque las impresiones salen personalizadas y listas para los integrantes de la base de datos.

Ventajas de la impresión de dato variable

Con la impresión de dato variable, DEVELOP cubre un elemento cada vez más utilizado y demandado en el mercado de impresión digital. Las ventajas que aporta la impresión variable sobre todo se aplican a campañas publicitarias, aunque existen otros muchos sectores en los que un documento personalizado tiene gran valor.

Los sistemas de impresión de dato variable de DEVELOP permiten crear impresiones personalizadas , con diseños específicos para cada tipo de usuario, según sean sus preferencias, rango de edad, perfil, etc.

permiten , con diseños específicos para cada tipo de usuario, según sean sus preferencias, rango de edad, perfil, etc. La impresión de dato variable ahorra tiempo porque solo hay que incluir la base de datos e integrarla en el proceso de diseño. Los programas elegidos para funcionar en la impresora de producción se encargan de enviar los datos y que cada documento lleve los cambios indicados.

porque solo hay que incluir la base de datos e integrarla en el proceso de diseño. Los programas elegidos para funcionar en la se encargan de enviar los datos y que cada documento lleve los cambios indicados. La impresión de dato variable no aumenta los costes de producción, ya que el proceso de trabajo no se interrumpe. El tiempo es fundamental en cualquier proyecto de artes gráficas, porque permite optimizar la cola de impresiones y aumentar la producción.

de producción, ya que el proceso de trabajo no se interrumpe. El tiempo es fundamental en cualquier proyecto de artes gráficas, porque permite optimizar la cola de impresiones y aumentar la producción. Al captar la atención del público cuando ve su nombre o algún dato con el que se identifica, el proceso es mucho más rentable cuando se trata de lanzar campañas de publicidad por correo. De hecho, la personalización es una de las estrategias que más eficacia han demostrado a lo largo del tiempo. La personalización como factor de competitividad

Toda empresa que utilice una impresora industrial es consciente de que la impresión de dato variable es el sistema con mayor demanda en la actualidad. Y lo es debido al efecto que genera en el público encontrarse en el embalaje o la etiqueta de un producto detalles que lo identifican, como su nombre.

Los documentos creados de forma específica para un único usuario tienen mucho potencial, por lo que a nivel competitivo se buscan fórmulas para hacerlo posible, sin que ello suponga un coste muy elevado. Algo que hasta no hace mucho tiempo era complicado, porque en una impresora de alta producción convencional no se podía hacer, mientras que con otro tipo de impresoras el tiempo que se necesitaba era demasiado.

Los avances en impresión digital, de los que DEVELOP es una de las empresas pioneras, han hecho posible imprimir documentos con un mismo formato o diseño, pero con un mensaje distinto dependiendo de a quién se dirige. Todo ello sin que el coste de producción sea mayor.

DEVELOP apuesta por la impresión de dato variable

Los equipos de impresión industrial DEVELOP se integran a la perfección con herramientas que permiten automatizar procesos de personalización. Soluciones como las que proporciona Konica Minolta facilita a las empresas la integración de los datos en los equipos, e incorporarlos a cualquier documento de forma automática.

Las impresoras de producción DEVELOP ayudan a implementar los datos personalizados de forma sencilla. Su compatibilidad con diferentes soluciones de software permite realizar tareas de creación de documentos con datos variables sin necesidad de contar con conocimientos avanzados.

Sectores como el mailing han podido comprobar los resultados que proporcionan utilizar en la gama ineo de DEVELOP programas como el paquete Accurio Pro Variable Data, que permite aprovechar sus funciones avanzadas y automatizar las tareas con una calidad extraordinaria.

Los equipos de producción cuentan con los últimos avances en tecnología y permiten optimizar los resultados en proyectos VDP.

Mastertec, distribuidor DEVELOP exclusivo para España

Los equipos de producción DEVELOP solo se pueden obtener en España a través de Mastertec, partner oficial en exclusiva de la firma. Con más de 30 años de experiencia y una red de distribuidores certificados, abarca todo el territorio para afrontar las necesidades de una industria que evoluciona cada día.

El equipo creado por Mastertec y DEVELOP permite colaborar con los clientes de un modo extraordinario. Tanto a la hora de orientarles para la elección de equipos como para ofrecer asistencia técnica, repuestos y consumibles con los que optimizar procesos de trabajo como la impresión de dato variable. Miles de equipos vendidos a lo largo de estas 3 décadas así lo certifican.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Los precios de los mercados tendrán un respiro después de los aumentos de inicios de diciembre El 49% de los consumidores españoles aún no ha comenzado sus compras navideñas, según Ágora Boca Boca Dental da las claves para mantener la boca sana esta Navidad Compraconcabeza.com analiza el informe de la OCU sobre las compras de Navidad Selfpackaging pone en marcha su "Xmas Challenge 2020!" con una recogida de alimentos muy especial