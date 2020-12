Ewent da las claves para elegir el teclado que mejor se adapta a las necesidades de cada usuario Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 12:32 h (CET) La mayoría de las personas compra el teclado si le gusta estéticamente o si le llega el presupuesto, pero eso no quiere decir que esté eligiendo el mejor según sus necesidades Un error que muchos comenten a la hora de montar una oficina es descuidar los accesorios, ya que el mayor presupuesto siempre se dirige al equipo informático, sin pensar que el monitor, el teclado y el ratón son fundamentales para poder desempeñar una jornada laboral con tranquilidad o disfrutar del entretenimiento en casa.

En Ewent cuentan con una amplia gama de teclados que se adaptan a la perfección según el uso y las necesidades que tenga cada usuario. El teclado es uno de los periféricos a los que menos atención se le presta y, además, a día de hoy hay muchas personas que disponen de portátil, por lo que ya prescinden del teclado externo.

En la actualidad, debido al teletrabajo y al mayor número de horas que se pasan en casa debido a las limitaciones implantadas por el COVID-19, es más importante que nunca no descuidar este tipo de accesorio ya que se pasa mucho rato trabajando o jugando delante del ordenador.

Para poder elegir el teclado más adecuado se deben tener claras las necesidades, contestando a una serie de preguntas:

¿Cuánto espacio hay en el escritorio?

¿Es solo para trabajar o se va a jugar a videojuegos?

¿Cuántas horas al día se va a utilizar?

Una vez respondidas, se puede llegar a elegir el tipo de teclado que mejor se adapta a cada uno. Hay que tener en cuenta, además, que un teclado externo mejora la higiene postural y alarga la vida útil del equipo ya que así se evita utilizar masivamente el que viene incorporado con el portátil.

¿Qué tipo de teclados integran la gama de Ewent?

EW3256: Kit teclado y ratón wireless. Es compacto con teclas multimedia de acceso rápido. Cuenta con tecnología inalámbrica y un receptor nano USB integrado en el ratón. Incorpora teclas de bajo perfil y está diseñado para hacer el trabajo más práctico, cómodo y sin cables.

EW3252: Teclado USB con lector de tarjetas inteligentes. Es cómodo con lector de tarjetas de identificación electrónica y conector USB. Está diseñado especialmente para uso médico, de seguridad y en el sector financiero.

EW3109: Teclado USB / PS2 QWERTY. Es de diseño compacto y confortable con conexión PS2 y USB. Cuenta con teclas silenciosas y se trabaja muy cómodamente con él.

EW3125: Teclado multimedia USB. Es cómodo con conexión USB y 9 teclas especiales de acceso rápido. Además, tiene teclas multimedia silenciosas, siendo este dispositivo una muy buena opción debido a su funcionalidad.

EW3102: Teclado numérico. Es perfecto para aplicaciones de contabilidad, hojas de cálculo y juegos. Cuenta con un diseño muy compacto y es muy fácil de instalar.

EW3161: Teclado Ultradelgado Bluetooth. Está diseñado para escribir en tablets y teléfonos. Se adapta perfectamente al sistema operativo. Se puede utilizar hasta 30 horas y es perfecto para escribir gracias al tiempo de espera de 40 días.

En definitiva, para elegir este tipo de accesorios se deben tener en cuenta las características de cada usuario para ver la mejor opción para trabajar, jugar o pasar el rato delante del ordenador.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.