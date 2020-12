Infocopy apuesta por la automatización de procesos como pilar básico para el futuro de los negocios Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 12:47 h (CET) Automatizar las tareas rutinarias y repetitivas permite a las empresas reducir costes, aumentando la productividad de sus departamentos Infocopy, distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, ayuda a las empresas a optimizar sus tiempos y, por lo tanto la productividad del negocio, gracias a la automatización de procesos con una amplia gama de hardwares y softwares que se adaptan a las necesidades de cada compañía.

En una empresa, hay múltiples departamentos y cada uno de ellos tiene sus propias tareas y características pero se estima que el 50% de las actividades que se realizan actualmente estarán automatizadas en 2055, aunque algunos estudios hablan incluso de que lo estén para el año 2025. Esto evidencia que la tecnología se adentrará cada vez más y de forma imparable en las empresas y que la que no adapte sus procesos internos perderá competitividad en el mercado y estará abocada al cierre.

La tecnología permite reducir costes agilizando las tareas del día a día que requieren mucho tiempo para que los trabajadores puedan centrarse en lo que realmente es productivo para la empresa. Esto permite, por ejemplo, que los expertos en finanzas se dediquen al análisis de los riesgos, eliminando de sus funciones tareas administrativas repetitivas; que el departamento de compras no tenga que gestionar una gran cantidad de papeleo para contactar con los proveedores o que el departamento de ventas pueda reducir su ciclo en el proceso de venta para que ésta sea más rápida.

Sin embargo, la automatización de procesos no solo permite trabajar de forma más ágil sino también de modo más inteligente. Esto es así porque se producen menos errores, evitando retrasos y liberando a los trabajadores de tareas rutinarias para que puedan centrarse en las que realmente aportan un mayor valor añadido a sus productos o servicios.

En definitiva, se puede decir que la automatización de procesos aumenta el valor de la empresa acelerando los servicios, simplificando la logística, dando al departamento de ventas una ventaja competitiva clara, minimizando errores administrativos o contables y aumentando la eficacia en los procesos de adquisición.

Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, afirmaba que “nos hemos convertido en un aliado valioso para todo tipo de negocios, permitiéndoles mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes y aumentando su valor añadido, tan importante en estos tiempos pues es uno de los factores claves que permite posicionarse por delante de la competencia. Somos conscientes de que cada departamento tiene sus propios objetivos y tareas determinadas y, por eso, implementamos soluciones a medida que les permitan automatizar las tareas más repetitivas de cada uno de ellos”.

