Fun & Serious Game Festival vivió el sábado su tercera y última jornada

Con una década de existencia, y una agenda de ponentes de altísimo nivel, Fun & Serious se ha consolidado plenamente como una cita cultural imprescindible en la agenda europea, y dadas las circunstancias sanitarias actuales, ha decidido un viraje hacia lo online y en abierto, que permita celebrar su décimo aniversario por todo lo alto. Alfonso Gómez, director del festival, expresó su contento tras dos días de charlas con ponentes de altísimo nivel, “que gracias a su cambio de formato, ahora online y de libre acceso, han sido accesibles para miles de personas, dentro y fuera de nuestras fronteras”.





En el la segunda jornada del festival, el público pudo disfrutar de las entrevistas y charlas de nombres como Tim Willits, un nombre ligado a la saga DOOM, actualmente director de Saber Interactive, que habló sobre el arte de presentar un juego a potenciales inversores y publishers, y que hizo las delicias de los profesionales y estudiantes del sector con sus útiles consejos: “Sé que hay muchos desarrolladores jóvenes siguiendo este festival y quería darles algo realmente práctico, con lo que prosperar”.





Warren Spector, pionero creador de Deus Ex y System Shock, comentó su visión sobre el futuro de los videojuegos, "el siguiente gran paso de esta industria será una inteligencia artificial realmente evolucionada", y celebró que la salud actual del sector sentenciando que “vivimos un boom de creatividad y energía en la industria del videojuego. Si tienes una idea hay más formas que nunca de convertirla en un juego, llegar al público y ganar dinero”.





También por la tarde se pudo ver la charla de Harvey Smith, director del estudio de Arkane en Austin, quien ha trabajado en el mundo de los videojuegos profesionalmente desde 1993, y es responsable, junto a Raphael Colantonio del juego ganador de más de 100 premios “Game of the Year” y el BAFTA 2013, Dishonored, y de las posteriores entregas de la saga. Smith habló sobre su experiencia a la hora de crear mundos ficticios, declarando que “siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo hacemos que este escenario transmita la sensación de que sus NPCs llevan una vida cotidiana en él?”





Otro de los invitados internacionales de la jornada fue Joe Madureira, legendario artista de cómics de Marvel y CEO de Airship Syndicate, el estudio tras Ruined King: a League of Legends Story, quien declaró que fue un “auténtico shock” que Riot les propusiera hacer un RPG con la IP de League of Legends, a la vez que lo valoró como una oportunidad increíblemente estimulante. El juego resultante “permite profundizar y sumergirnos en el lore de LoL y atraer tanto fans del MOBA como gente que -aunque resulte improbable- no conoce o no ha jugado mucho al juego de PC más jugado del mundo”.





En lo que respecta a invitados nacionales, destacaron la charla con Delphine Sassi y Carmen Hevia, de King, quienes hablaron sobre el reto que supone "mantener vivo el interés por Candy Crush desde su lanzamiento en 2012; innovar sin alterar aquello que se ha convertido en cotidiano para millones de jugadores", la ponencia de Tatiana Delgado, de Out of the Blue Games, quién habló de su desarrollo, Call of the Sea, o la mesa redonda sobre comunicación en el sector del ocio digital, con José Herraez, PR and Communications Manager de Frontier Developments, y Maye MacSwiney, Marketing Manager de Iberia Riot Games.





La programación del festival terminó el sábado, con un cartel encabezado por la charla con David Cage, creador de títulos que han sido capaces de dinamitar las tradicionales fronteras del videojuego como el pluripremiado Detroit Become Human. Otras charlas serán las de Rogerio Silva, Game Design Director de Ubisoft Barcelona, quien hablaró sobre la implicación de este equipo en la creación de Assassin’s Creed Valhalla, Juan González Cuín, del estudio Mindiff, quien habló del proceso de creación y próximo lanzamiento del MOBA The Immortal Mystics, y Edu Verz, de Brainwash Gang, quien habló de su aventura narrativa The Longest Road on Earth. Tras ellos vino Elesky, pianista y streamer, gran conocedora e intérprete de bandas sonoras de videojuegos.





El festival tuvo su colofón con la entrega de los premios Titanium: La gala que distingue a los mejores títulos del año, y que se pudo ver en directo vía streaming desde la web del festival, a partir de las 17:30.