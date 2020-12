Dolor de rodillas: una afección frecuente que tiene solución, según Serviasistente Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 09:05 h (CET) El dolor de rodilla es uno de los dolores articulares que se suelen padecer con más frecuencia. Según el grupo de edad, este dolor corresponde a distintas patologías, pero en la mayoría de los casos, hay formas de prevenir y aliviar estos dolores La artrosis es la enfermedad osteoarticular con más prevalencia en todo el mundo. Según la OAFI (Osteoarthritis Foundation International), el 68% de las personas mayores de 35 años sufre dolor de articulaciones. De este 68%, un 75% eran mujeres. Una de las primeras causas del dolor de rodillas, según los profesionales, es la tendinopatía rotuliana. Esta patología se asocia a deportes con saltos y lo que hay que hacer es tratar de prevenir que esto ocurra antes de tener que reparar el tendón. Cuando se realizan deportes con saltos, las fibras de colágeno se van desgastando.

Serviasistentes, cuya trayectoria y experiencia en productos de cuidado de la salud, recomienda utilizar unas rodilleras estándar cerradas, tipo manga. Este tipo de rodillera se utiliza para prevenir luxaciones, distensiones, artrosis, artritis, bursitis y tendinitis provocadas por la realización de ejercicios físicos. También es recomendable el uso de las rodilleras estándar para una buena rehabilitación post quirúrgica o post traumática.

A medida que las personas avanzan en edad el dolor de rodillas se va acentuando y haciéndose notar a la hora de subir escaleras, por ejemplo. Esto ocurre cuando el cartílago de la rodilla se desgasta y conlleva el desgaste de la rótula. Para evitar que este desgaste ocurra es muy importante ejercitar el músculo cuádriceps. No obstante, también es muy importante evitar tener la rodilla flexionada durante demasiado tiempo, al estar en la misma posición. Otra forma de evitar el desgaste del cartílago de la rótula, es utilizando las rodilleras con diseño anatómico de la rótula de Serviasistentes.

Las rodilleras estabilizadoras que proporciona Serviasistentes suministran una alta comprensión a la rodilla dañada o a las rodillas que están en proceso de rehabilitación. En caso de necesitar más estabilidad y fijación, Serivasistentes recomienda la rodillera estándar de neopreno con flejes laterales. El agujero que tienen estas rodilleras en la zona de la rótula ayuda que esta esté más sujeta, pero también pueda moverse mucho mejor, facilitando la flexión.

La artrosis es otra enfermedad que aparece a medida que las personas avanzan en edad y se puede prevenir o atrasar realizando ejercicio antes de llegar a sufrirla. Es muy importante fortalecer los músculos de las piernas y esto es un trabajo que se va realizando durante toda la vida. Un deporte muy recomendable es la elíptica, la bicicleta o caminar. También es muy buena idea hacer ejercicios debajo del agua, ya que es un medio más respetuoso con los huesos y músculos al no haber impacto sobre los mismos.

