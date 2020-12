Goleada en Amate del campeón de Europa (0-7) Victor Diaz

@VictorVictoris3

sábado, 12 de diciembre de 2020, 17:52 h (CET) El Barça FS continúa con su resurrección, y acabó imponiendo su ley en Amate ante un Betis FS que, pese a cosechar su tercera derrota seguida y a quedarse sin porteros del primer equipo, mostró un nivel bastante bueno.

La clave principal fueron los errores puntuales que cometieron los locales en el segundo tiempo, así como la tremenda pegada de un equipo que, a pesar de su deficiente inicio de temporada, es campeón de Europa por algo. Todo ello con la semifinal de la Final Four de la Copa del Rey en el horizonte, el próximo sábado en Málaga.

El primer tiempo transcurrió con el lógico dominio de balón de los de Andreu Plaza, equipo muy superior en lo técnico. Los locales, por su parte, se defendían bastante bien, aunque apenas si lograban poner cerco a la meta de Dídac.

Con el portero del filial La desgracia para el Betis llegó a los diez minutos, con la lesión de Jaime, su tercer portero y titular hoy por las bajas de Nico Sarmiento y de Ferrao. Jaime se resintió de la lesión de rodilla que le tuvo este verano varias semanas en el dique seco, y tuvo que dejar su sitio a Adrián, el meta del filial, que debutaba en Primera con el campeón de Europa como adversario.

Al joven portero, no obstante, no le pesó la responsabilidad, y tuvo una buena labor hasta el descanso, desbaratando disparos tan peligrosos como los que le lanzaron, con apenas un minuto de margen, Ferrao y Coelho.

Pero a falta de poco más de un minuto para el intermedio Dyego cogió el balón en el ala izquierda e hizo la que viene haciendo toda la vida: recorte hacia dentro y tiro raso para hacer el 0-1.

Los de Juanito intentaron equilibrar el partido en el tiempo restante atacando de cinco con Burrito –que llevó inicialmente la camiseta de Chaguinha, lo que le costó una amarilla-, sin éxito.

El segundo tiempo comenzó con nuevos bríos por parte bética, que sin embargo se pudo haber quedado sin un nuevo portero ya que Adrián tuvo que salir a derribar a Chaguinha cuando éste se iba solo, pero únicamente vio la amarilla.

Los locales merecieron claramente algún gol, y por momentos convirtieron a Dídac en el jugador más destacado por parte culé. El portero del Barça solventó más de una ocasión del equipo bético, y de ello pueden dar fe Elías, Ivi y hasta el propio Adrián, que lo intentó de portería a portería.

Un Dídac que, como su colega verdiblanco, también pudo haber sido expulsado por unas manos ante Éric Pérez, viendo solamente la amonestación y solventando el disparo en la falta de Elías.

Errores decisivos Y apenas un minuto después llegó el primero de los errores puntuales del Betis, y el primero de los tantos de Adolfo (0-2, min 26). Un Adolfo que repetiría a los 29 minutos, aprovechando un pase de Ferrao tras pérdida de Chaguinha; quien volvió a dar un mal pase a los 33 aprovechado también por el “8” azulgrana.

Adolfo, segundos más tarde, completaría su póquer (0-5, min 33); Coelho, con el Betis atacando de cinco, y Daniel, en el último segundo, cerrarían el marcador. Para colmo de un Betis que no mereció un correctivo tal, Bocao se tuvo que retirar con un tirón ya en los segundos finales, aunque su percance no parece nada serio.

Así pues, el Barça prosigue con su escalada liguera y el Betis, por su parte, no dejó mala imagen en absoluto de cara a la semifinal de la Final Four de la Copa del Rey, el próximo sábado, pese a lo abultado del marcador.

La tercera derrota seguida de la temporada no debería hacer mella en el ánimo de un bloque, el verdiblanco que, pese a sus lógicas carencias de recién ascendido y a no tener porteros ya del primer equipo, sigue con su carácter competitivo.

0- BETIS FUTSAL: Jaime, Bocao, Chicho, Rubén Cornejo, Éric Pérez -cinco inicial-, Adrián (ps), Burrito, Elías, Borja Blanco, Chaguinha, Emilio Buendía y Raúl Jiménez. 7- BARÇA FS: Dídac, Joselito, Dyego, Sergio Lozano, Ferrao -cinco inicial-, Marheus, Coelho, Daniel, Adolfo, Esquerdinha, Marcenio, Povill y Ximbinha. ÁRBITROS: Miñano Martínez y Ropero Lara. Amonestaron a los béticos Burrito, Adrián y Elías; y al visitante Dídac. GOLES: 0-1: Dyego (min 19); 0-2: Adolfo (min 26); 0-3: Adolfo (min 29); 0-4: Adolfo (min 33); 0-5: Adolfo (min 33); 0-6: Coelho (min 36); 0-7: Daniel (min 40). INCIDENCIAS: Decimocuarta jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), a puerta cerrada por la situación sanitaria debido a la Covid-19. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Goleada en Amate del campeón de Europa (0-7) El subcampeón impone su nivel (1-6) El Betis FS se estrena en Primera (4-3) El entrenamiento funcional desarrolla la inteligencia del movimiento humano Además de mejorar capacidades físicas como la fuerza, la velocidad o la resistencia, con el entrenamiento funcional también se trabajan otras capacidades importantes para nuestro día a día como la agilidad, la movilidad, la estabilidad, la coordinación o el equilibrio Tres montañeros ciegos coronan el Grande Sassière a 3.751 metros Tras 12 horas, 5 kilómetros y 1.500 metros de desnivel, marcan un hito histórico del montañismo para ciegos