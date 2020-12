Robos domiciliarios: cómo evitar sorpresas desagradables en la Navidad y la Nochevieja en 2020 por ACOPI Comunicae

viernes, 11 de diciembre de 2020, 15:22 h (CET) En este artículo, se quiere hablar de los robos en las viviendas: cómo evitar sorpresas desagradables en Navidad y Año Nuevo y cómo se puede evitar un robo en casa Todo lo que se tiene que hacer es seguir estos 8 consejos anti-ladrones que ACOPI CERRAJEROS describe a continuación.

No siempre se piensa en ello, pero sucede cada vez más a menudo que son las propias víctimas de los robas en su vivienda las que dan la información a los ladrones sobre sus vacaciones y, en consecuencia, sobre la ausencia en su vivienda.

Y por desgracia, los ladrones ni siquiera se van de vacaciones durante el período de Navidad. Por el contrario, aprovechan estas vacaciones y las numerosas salidas para actuar sin ser molestados y asaltar las casas, que a menudo quedan vacías para la ocasión.

Por eso el esfuerzo de hacer esta lista de 8 consejos para prevenir los robos en Navidad y Año Nuevo y con ello querer recordar lo importante de mantener hábitos domésticos en seguridad.

1. No hay que compartir fotos de vacaciones de Navidad en las redes sociales

Pero ni siquiera mensajes como "Faltan 7 días para las vacaciones" o "Se ha llegado a la estación de esquí". Se pueden hacer fotos tranquilamente mientras se está de vacaciones, pero se deben publicar cuando se terminan las vacaciones, una vez que se llegue a casa. Las fotos de los hermosos paisajes nevados que se han disfrutado deben permanecer en la galería de le teléfono al menos hasta que se llegue a casa.

Publicar información sobre las vacaciones o viajes en los medios sociales es como decir a los ladrones, "No hay nadie en casa, se puede robar".

2. Cerrar ventanas, persianas y puertas con cerrojos

Puede parecer un consejo más absurdo, pero ¿Cuántas veces ocurre que se llega al coche o al aeropuerto y has pensado "¿Se ha cerrado la puerta?". Precisamente porque es un gesto automático, no siempre se presta la atención debida, sobre todo cuando se está listo para salir de vacaciones con las manos llenas de paquetes, regalos y maletas.

Pero cerrar bien las ventanas, las persianas y la puerta acorazada gorja de la vivienda es el primer paso para evitar el robo. Las ventanas inclinadas y giratorias son como las ventanas abiertas: ¡se deben cerrar! Si se tiene una alarma antirrobo o un sistema de vigilancia por video, ¡se debe recordar mantenerlo encendido!

3. No se debe dejar el buzón lleno

Se puede pedir a los vecinos que recojan el correo mientras se encuentre fuera. Si se suscribe a una revista o espera un paquete y no se tiene a nadie que lo recoja, suspende temporalmente el servicio. Un buzón lleno de cartas o folletos es una pista que podría atraer a los ladrones.

4. Se debe pedir al conserje que coloque el felpudo en la misma posición, cuando se friegue el descansillo

Dejar el felpudo enrollado o apoyado en la puerta de entrada durante muchas horas o días es una clara señal de que no hay nadie en casa. Se puede pedir al conserje, al personal de limpieza o al vecino que coloque el felpudo en la misma posición después de fregar el descansillo.

5. No se debe dejar las llaves de la vivienda bajo el felpudo, debajo de la maceta o escondida detrás de un radiador

Dejar las llaves bajo el felpudo o debajo de una maceta es una escena que se ve en muchas películas (sobre todo americanas) y quizás incluso algunos amigos habrán dicho "¡Pero sí, ¡quién se lo imaginaría!". Pero se puede creer, hasta el más tonto de los ladrones miran primero en ese lugar. Se debe ser más inteligente, realizar una o más copias de las llaves y entregar un amigo de confianza o familiar si se tiene miedo a olvidarlas planea la instalacion de una cerradura electrónica para una mayor seguridad. Actualmente existen una variedad de cerraduras inteligentes como la domótica, facilitan el sistema de seguridad de la vivienda.

6. Asegurar todas las entradas a la vivienda

Si se ha contratado a un cerrajero profesional, y este ha realizado una instalación para mejorar la seguridad de la puerta, pero se le ha olvidado al propietario reforzar también las ventanas o la puerta trasera o el garaje, se sigue teniendo un problema de seguridad general en toda la vivienda.

Sólo porque se esté acostumbrado a entrar y salir por puerta principal no significa que los ladrones no se den cuenta de que en la vivienda hay otras entradas más fáciles y menos controladas como la que se ha mencionado anteriormente en este punto.

Hay que tener cuidado y mantener una seguridad general adecuada en todas las entradas de la vivienda, rejas en ventanas, puertas de seguridad en la parte trasera, una puerta de garaje resistente y vigilada, una alarma en toda la casa, cámaras de seguridad, etc.

7. No se deben dejar escaleras metálicas y herramientas en el patio

Las escaleras y las herramientas de trabajo deben permanecer guardadas bajo llave, de lo contrario los ladrones pueden utilizarlas fácilmente para acceder a la casa desde el techo y ventanas, o utilizar herramientas como taladros, martillos, sierra, etc. para sus fines.

8. Importante, tener vecinos de confianza

Los vecinos pueden ser grandes aliados en la seguridad de la vivienda. Es interesante hacerse amigo y construir una buena relación de vecindad, intercambiar números de teléfono para que, si alguien ve algo sospechoso en el rellano o en el edificio, pueda avisar inmediatamente.

Estos fueron los 8 consejos antirrobo para estas celebraciones navideñas 2020.

Por supuesto, hay otras formas de mantener a los ladrones alejados: una buena puerta de seguridad, un cilindro de seguridad europeo y una buena alarma antirrobo.

Si se desea contactar o un presupuesto no dude en contar con cerrajeros profesionales llamando a ACOPI CERRAJEROS teléfono de atención: 637 24 22 98

