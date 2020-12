Teletrabajo: cuando el sueño se convierte en realidad

Se suele decir que tengamos cuidado con lo que deseamos porque se puede convertir en realidad… En 2019 casi 7 de cada 10 españoles soñaban con teletrabajar, pero solo un tímido 4,8% lo hacía habitualmente y un 3,5% de forma ocasional. La pandemia dio la vuelta a estas cifras: durante el confinamiento más de la mitad de los 19,7 millones de personas ocupadas en nuestro país trabajaron desde casa.

Aunque, actualmente, el remoting se ha estabilizado, muchos mantienen la oficina en su domicilio o combinan esta opción con visitas puntuales al despacho. Por esa razón, son muchos también los que han aprovechado para mudarse a las afueras de su ciudad o convertir su casa del pueblo en su nuevo domicilio. El reciente informe “Felicidad en tiempos de pandemia” desvela que la España rural y vaciada es el lugar idóneo para vivir en estos tiempos. Los sitios de costa no se quedan atrás.



Incluso la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de Canarias ha lanzado una campaña internacional (valorada en medio millón de euros) para atraer a unos 30.000 teletrabajadores a las islas. Pero este sueño cumplido esconde muchas zonas grises. Desde el banco móvil N26 comparten unos tips para que el teletrabajo no se convierta en una pesadilla y siga siendo una oportunidad para salir de la crisis de forma segura y con el mejor rendimiento posible.



Establece un horario (y cúmplelo): Trabajar desde casa no significa extender la jornada hasta la hora de la cena. Sin embargo, un 36% de las empresas que ofrecen la opción de remoto tiene que lidiar con el problema de la hiperconectividad de sus plantillas. Por eso resulta imprescindible marcarse un horario de inicio y fin, que ponga límites entre trabajo y tiempo libre. Y, sobre todo, cumplirlo. Si, por lo que sea, tu compañía no establece tu jornada, analiza cuáles son las horas en las que alcanzas tu pico de productividad y cuándo empiezas a perder la concentración y exprime ese tiempo al máximo.



Practica el mindfulness financiero: El teletrabajo nos libra de los atascos o de los trayectos eternos en el metro, pero no evita que suframos estrés. Es más, se ha disparado el miedo a una bajada salarial (69%) o a un despido (42,6%). El mindfulness financiero enseña a controlar el nivel de ansiedad que provoca, precisamente, la inestable situación económica y laboral para que no nos pase factura en nuestro rendimiento ni en el día a día. Para ello existen herramientas muy útiles como Headspace, la app líder mundial de meditación y mindfulness. N26 se ha aliado con la plataforma para ofrecer a sus nuevos clientes este servicio y ayudarles a olvidarse de ese estrés financiero. Los usuarios estándar disfrutarán de un mes de suscripción gratuita y los de las cuentas You y Metal -que pagan una cuota mensual-tendrán tres meses de servicios gratis.



Crea un espacio adecuado: Lo ideal es tener una habitación específica para trabajar. Esto facilita separar la vida personal y profesional. Además, ayuda a concentrarse mejor; mantener reuniones por videollamada sin sorpresas… Otro punto es el material. Si no puedes contar con un despacho, cuida los elementos principales. Según una encuesta de N26, un 21% de los españoles tiene pensado invertir en nuevas comodidades para casa. Si estás en ese grupo, no te olvides de, al menos, renovar la silla.



Conéctate con la banca digital: Para algunos, trabajar desde casa significa hacerlo desde zonas con poca infraestructura, ya que vivían allí. Otros, con la excusa del teletrabajo, han decidido mudarse -definitiva o temporalmente- a localidades rurales o a ciudades más pequeñas. En cualquier caso, todos ellos pueden encontrarse en riesgo de exclusión financiera: en 2017, la mitad de los pueblos de España no tenía ningún banco abierto. Y en 2019 se clausuraron 1.800 sucursales más… Sacar efectivo, consultar dudas o realizar transacciones en la oficina ya no es tan fácil. Según N26, este panorama respalda la idea ya adelantada por el Banco de España de que los bancos móviles pueden ser una solución muy eficaz para dar servicio a estas poblaciones. De hecho, Cáceres y Segovia dos de las tres provincias españolas con más clientes de esta entidad son regiones de la “España vaciada”, con bajas tasas de población (la número 34 y la 48, respectivamente, del total de 50 provincias de España, según los últimos datos de población del INE de 2019). Las tarjetas digitales, que N26 lanzó el pasado mes de abril, son también una gran herramienta en los casos mencionados. Pueden añadirse al monedero móvil –a través del wallet de Apple Pay o Google Pay- y usarse antes de recibir la tarjeta física, o en situaciones de pérdida o robo de la misma.



Evita distracciones: Instagram, Twitter y WhatsApp siempre a mano, la tele, tu pareja o compañero de piso en el salón… Concentrarse en casa no siempre es fácil, pero inténtalo. Limita tu conexión a redes sociales a la hora de comer y al final de la jornada, por ejemplo. Eso sí, no dejes de hacer descansos durante el día para hacer alguna llamada, estirar las piernas o comer algo. En el equilibrio encontrarás la llave entre un horario racional y un rendimiento óptimo.