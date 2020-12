Edificio Cuzco IV expone cinco alternativas a las tradicionales cenas de Navidad de empresa Comunicae

viernes, 11 de diciembre de 2020, 11:04 h (CET) Es muy probable que, debido a los rebrotes y las restricciones en las diferentes comunidades autónomas, este año no se puedan celebrar la mayoría de las cenas de navidad de empresa. Estas cenas se han convertido con el paso de los años no solo en una tradición, si no en una herramienta para motivar a los empleados. Este año toca ser creativo y buscar alternativas; Edificio Cuzco IV propone estas 5 Las cenas de Navidad de empresa se han convertido en una tradición muy extendida dentro del llamado salario emocional de los empleados, junto con la cesta de Navidad. Una tradición que ha puesto en jaque la pandemia y la situación actual de rebrotes y restricciones en las diferentes comunidades autónomas. Este año, las compañías tendrán que tirar de imaginación y poner en marcha alternativas a estas cenas. Edificio Cuzco IV propone 5 actividades para motivar a los trabajadores durante las navidades en la nueva normalidad.

Cena virtual a través de videoconferencia

En los últimos meses, los trabajadores se han acostumbrado rápidamente al teletrabajo y al uso de herramientas de videoconferencia. ¿Por qué no hacer la cena de Navidad de empresa de forma telemática por videoconferencia? Hay plataformas que permiten conectarse hasta con 100 personas. Es muy sencillo: la empresa únicamente tendrá que mandar a sus casas el menú y citar a los empleados a una hora para disfrutarlo todos juntos frente al ordenador. Que este año sea en remoto, no quita que pueda ser una cena temática y mandar algo de atrezo navideño junto con el menú.

Este año la cesta de Navidad es más importante que nunca

La cesta o el lote navideño sigue siendo un regalo esperado por muchos empleados y les hace sentir especiales y valorados. Se trata de un regalo que pueden compartir con su familia y se sentirán satisfechos de formar parte de la empresa. Regalar una cesta a los trabajadores o tener un detalle con ellos por Navidad ayuda a mantener la relación con los empleados y aumentar su motivación. Y este año será más importante que ningún otro. Para suplir la ausencia de cena de Navidad de empresa, las empresas pueden completar la cesta de este año con algún otro regalo o incentivo para los empleados. En este sentido, Edifico Cuzco IV pone a disposición de las empresas tarjetas regalo para empresas: desde sesiones de fisioterapia, hasta un menú saludable en su cafetería Do Eat.

Los 6 empleados elegidos de la Navidad

En muchas comunidades autónomas el número de personas permitido en las reuniones está limitado a 6 personas. Una alternativa a la cena de Navidad de este año es organizar una dinámica de gamificación para premiar a los 6 mejores empleados de la compañía con una cena. Una acción que debería estar acompañada además con alguna otra iniciativa para el resto de empleados.

El verano son las nuevas Navidades

¿Y si se pasa las Navidad al verano del año que viene? Muchas empresas se están planteando retrasar este año la tradicional cena de Navidad y celebrar el encuentro cuando la situación lo permita. Se trata de cambiar el jersey navideño y los cuernos de reno por los pantalones cortos y las gafas de sol. En definitiva, se trata de celebrar el encuentro cuando se pueda hacer con total seguridad.

Este año: la cena va para los que más lo necesitan

La Navidad es una época idónea para ser solidarios y llevar a cabo acciones de RSC en aquellos colectivos más desfavorecidos. Muchos empelados se sentirán muy agradecidos si el dinero de la cena de Navidad de este año se destina a proporcionar una cena a personas que realmente lo necesitan. Para ello, es tan fácil como ponerse en contacto con una ONG o comedor social y acordar una donación de parte de todos los empleados de la compañía.

