Actanotarial.com, el primer supermercado de servicios legales Comunicae

viernes, 11 de diciembre de 2020, 10:44 h (CET) '¿Sabías que es posible comprar servicios jurídicos y notariales online con pocos clics?' Actanotarial.com crea el primer supermercado de servicios legales a precios razonables. Reclamaciones, testamentos, concurso de acreedores, divorcios, consultorías, accidentes de tráfico y, por supuesto, certificaciones de contenidos web online a través del servicio pionero "acta notarial" Actanotarial.com, la marca de Lindbergh Servicios Jurídicos SL, la empresa especializada en venta online de servicios notariales, se lanza al mercado también con la venta online de servicios jurídicos. Según Massimo Grani, CEO de la empresa, “con Actanotarial.com se pretende crear un supermercado de servicios legales a disposición de todos los usuarios que necesitan asistencia jurídica a un precio razonable, sin cuotas, sin suscripciones, sin obligaciones. La idea es ofrecer servicios legales simples de contratar y asistir al cliente en todo momento”.

Entre los servicios más demandados se encuentra “15 minutos de Abogado”, es decir la posibilidad de conversar con un abogado especializado y con experiencia por 15 minutos. “A nuestros clientes les gusta el hecho de no tener que pagar una cuota mensual o hacer una suscripción de 1 año como hacen otras empresas del sector. Es una sensación de libertad importante. Pago cuando lo necesito. El hecho de que el cliente vuelve a nuestra web demuestra que la formula es correcta y, sobre todo, que se está realizando un buen servicio.” recalca Grani. Y así lo demuestran también las reseñas positivas que Actanotarial.com está recibiendo en las principales plataformas de reviews.

Actanotarial.com vende de momento servicios tales como reclamaciones, testamentos, concurso de acreedores, divorcios, consultorías, accidentes de tráfico y, por supuesto, certificaciones de contenidos web online a través del servicio “acta notarial” (de ahí el nombre). Y creciendo. De aquí a finales de año, Actanotarial.com pondrá a la venta nuevos servicios legales.

Otro servicio interesante es el servicio de Actaemail, es decir la posibilidad que un Notario de España envíe un correo electrónico a nombre del cliente. Una especie de burofax, pero con toda la autoridad de un Notario y con ciertas ventajas añadidas; por ejemplo, se puede adjuntar documentos e imágenes, cosa que no es posible con otros sistemas.

Actanotarial.com se lanzó al mercado hace casi 10 años, con la venta de certificación de contenidos webs a través de notarios de España. Fue pionera en este tipo de servicio, posteriormente más empresas copiaron la idea, incluso los mismos notarios se pusieron las pilas, se informaron y empezaron a hablar de como realizar correctamente un acta notarial de un contenido web.

El Equipo de Actanotarial.com está compuesto por gente joven y emprendedora pero también de abogados con mucha experiencia: abogados especialistas en accidentes de tráfico, penal, civil, derecho de familia, derecho inmobiliario, laboral, administrativo, mercantil y de derecho canónico.

