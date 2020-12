Pintura para suelo en cualquier tipo de superfície En general, podrá dejarse el suelo de hormigón visto, pero el suelo pintado es una buena opción puesto que, además de ser mucho más estético, es más resistente al polvo y permite una mayor limpieza Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de diciembre de 2020, 11:43 h (CET) Los suelos pintados son habituales en garajes y naves industriales desde hace mucho tiempo. Pero, en los últimos tiempos, está siendo cada vez más utilizados en las viviendas. Se trata de una tendencia en decoración que permite recuperar el suelo de algunas partes de la casa con unos resultados estéticamente notables.

Existe una gran variedad de pintura para suelo que dependerá de si el espacio es interior o exterior, si necesita una mayor resistencia por ser una zona de mucho paso o tránsito, si debe ser antideslizante, etc. Las características del espacio son, en definitiva, determinantes para escoger el tipo de pintura de suelo adecuada.

Espacios industriales y garajes Como decimos, es usual que los suelos de espacios industriales, como naves y garajes, sean pintados. De hecho, este uso industrial se ha llevado a espacios privados como lofts, puesto que dan esa estética industrial que los decoradores buscan para este tipo de espacios.

En los espacios industriales, garajes o talleres mecánicos no hay nada más recomendable que el suelo sea de cemento, puesto que se necesita una resistencia a la rozadura o el peso que otros suelos no proporcionan.

En general, podrá dejarse el suelo de hormigón visto, pero el suelo pintado es una buena opción puesto que, además de ser mucho más estético, es más resistente al polvo y permite una mayor limpieza, puesto que el hormigón acumula el polvo en sus poros.

En estos casos, se suele utilizar la llamada pintura epoxi. Se trata de una solución que además de impermeabilizar el hormigón y hacerlo antideslizante, es una solución económica, sencilla y rápida.

Como hemos dicho, es de fácil limpieza y ofrece una amplia gama de colores, para aquellos lugares que deseen realizar el pintado con una visión de branding de un negocio.

Pintar el suelo de una vivienda Como hemos comentado, la pintura para suelos en viviendas es una solución cada vez más utilizada. Pintando el suelo se obtiene un acabado que no tenemos con otra solución: una superficie lisa, sin ningún tipo de línea como puede observarse en un suelo de tarima, parquet o gres.

Es una solución económica, pero requiere una preparación correcta del suelo para que el resultado sea el buscado, esa superficie uniforme y lisa. También existe la opción de aprovechar el suelo de base y, a través de plantillas, crear motivos geométricos en diferentes colores.

Una vez tomada la decisión de pintar el suelo de una vivienda, deberemos tener muy en cuenta las características de la zona que queremos pintar. Por ejemplo, si vamos a pintar la cocina, o el baño; o si la superficie es exterior o interior.

Pintura para suelo de interior La pintura epoxi es de alta resistencia y al proporcionar grandes espesores por cada mano que se pinta, impermeabiliza de manera total y es enormemente resistente. La superficie ideal para pintar es el cemento, puesto que, al ser poroso, es mucho más adherente, pero en las viviendas nos vamos a encontrar otra serie de superficies para pintar.

También la madera es fácil de pintar, pero hay suelos que no son porosos y son más complicados. Para saber si un suelo es o no poroso, basta con echar unas gotas de agua sobre varias baldosas. Si las gotas no se quedan en la superficie y se filtran o el suelo cambia de color, quiere decir que ese suelo es poroso.

Pintar exteriores En este caso, debemos utilizar una pintura más resistente, puesto que las terrazas, por ejemplo, suelen tener un uso intensivo en verano. Suelen utilizarse con muebles que al moverse, pueden generar ralladuras si no se ha pintado de manera correcta.

Además, es necesaria esta resistencia para las condiciones meteorológicas propias del exterior: lluvia, sol, granizo o, incluso, nieve. En este caso, también puede utilizarse pintura epoxi, pero siempre teniendo claro que debe utilizarse la recomendada para exteriores.

Pintar una superficie exterior tiene muchas ventajas, pero la más destacada es que permite impermeabilizar esas superficies y, en el caso de balcones y terrados, es una buena alternativa para evitar humedades. En este caso, es importante que el suelo no tenga humedades previas antes de pintarlo.

Como pintar un suelo Pintar el suelo es una tarea relativamente fácil. Existen un gran número de tutoriales en internet que nos enseñan cómo pintar un suelo. Es muy importante la limpieza y el tratamiento previo del suelo original antes de pintarlo. Hay que tener en cuenta todo esto antes de pintar, puesto que de ello dependerá que el suelo quede perfecto.

Es por este motivo que es muy recomendable ponernos en manos de un profesional si queremos pintar alguna superficie, especialmente de nuestras casas, dado que nadie mejor que un experto para pintar correctamente esa estancia y que nos proporcione una garantía en el caso de que los acabados no sean los correctos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pintura para suelo en cualquier tipo de superfície En general, podrá dejarse el suelo de hormigón visto, pero el suelo pintado es una buena opción puesto que, además de ser mucho más estético, es más resistente al polvo y permite una mayor limpieza La moda homewear se adueña de los armarios españoles: chándales y pantuflas son la nueva tendencia La demanda de chándales aumenta un 810 % en los meses de marzo a noviembre, en comparación con el mismo período del año pasado Cómo tener unos pies cuidados y bonitos: la importancia de los calcetines peel off Hay varias cosas muy sencillas que puedes hacer por ellos que pueden marcar una gran diferencia. Es más, algunas como los ​calcetines efecto peeling son especialmente agradables y relajantes Como eliminar los puntos negros de la nariz con tiras de limpieza facial Dentro de las técnicas más populares para eliminar este problema de la piel están las mascarillas Conoce las mejores planchas de pelo de la marca GHD que puedes adquirir en el mercado Un equipo integral que se destaca, en primer lugar, debido a su excelente relación precio-calidad