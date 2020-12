GOACTIVE 365, único complemento alimenticio a base de leche de cabra Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 17:51 h (CET) Con este complemento, Lacteas Cobreros pretende ayudar a la población en el cuidado proactivo de la salud y el bienestar. La gama Goactive365 está formada por dos productos: Goactive365 Inmuno y Goactive365 Cardio La leche de cabra es un alimento de gran valor nutricional con una composición rica en proteínas y grasas de alta calidad que proporciona aminoácidos esenciales, minerales como calcio, cobre, hierro, selenio, zinc, fósforo y magnesio, además de vitaminas A, B2, B6, B12, C y D, riboflavina y niacina.

La propiedad más conocida de la leche de cabra es su alta digestibilidad, superior a la de otros tipos de leche, debido a características propias de la grasa y las proteínas. Por ello la leche de cabra es recomendable para todas aquellas personas que tienen problemas digestivos y no pueden consumir leche de vaca. Está indicada, por sus bajos niveles de lactosa, para todas las personas intolerantes o alérgicas al conocido como azúcar de la leche.

Otras características destacadas de la leche de cabra son su contribución al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. De una parte, su alto contenido en selenio, zinc y vitaminas C y D ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. De otra parte, sus bajos niveles de colesterol, entre un 30 y un 40% menos que la leche de vaca, y la elevada presencia de ácidos esenciales omega 6 contribuyen a la disminución de los niveles altos de colesterol total y triglicéridos, reduce las transaminas altas (GOT i GPT) y cuida de la salud del corazón.

Los altos niveles de vitaminas A, B2, calcio y vitamina D de la leche de cabra fortalecen los huesos y ejercen un efecto preventivo contra enfermedades como la osteoporosis o la anemia. El potasio ayuda al mantenimiento de la presión arterial normal y al buen funcionamiento de los músculos, mientras que gracias al magnesio disminuye el cansancio y la fatiga. Además, ayuda al desarrollo de la flora intestinal y posee altas cualidades como neutralizante de la acidez.

Valores nutricionales por 100 gramos de leche de cabra

Calorías: 70 kilocalorías / Hidratos de carbono: 4.5 gr / Proteínas: 3.3 gr / Grasas: 4 gr / Colesterol: 11,0 mg / Vitaminas: A, D y C, y en menor cantidad B1, B2, B3, B5 y B12 / Minerales: calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, selenio, manganeso y cobre

Lanzamiento Goactive365

Conscientes de la creciente necesidad social por llevar una vida saludable la empresa Lácteas Cobreros, reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos, ha creado Goactive365, el único complemento alimenticio enriquecido con leche de cabra en sobre para el cuidado proactivo de la salud y el bienestar. Con el lanzamiento al mercado de este complemento alimenticio, Lácteas Cobreros pretende ayudar a la población a cuidarse, reforzar las defensas y disfrutar de un buen estado de salud.

La gama Goactive365 está formada por dos productos: Goactive365 INMUNO y Goactive365 CARDIO. Se elabora a partir de leche de cabra, procedente de la explotación de cabras que Lácteas Cobreros tiene en Castrogonzalo (Zamora) y pertenece a la Red Española de Ciudades Saludables.

La dosis recomendada es de un sobre diario, puede tomarse a cualquier hora del día y sin limitación en el tiempo.

Se vende en farmacias y parafarmacias (Goactive365 Inmuno, ya está a la venta y Goactive365 Cardio, lo estará a partir del segundo trimestre de 2021).

Goactive365 INMUNO

El complemento alimenticio Goactive365 INMUNO proporciona todos los beneficios nutricionales de la leche de cabra y ayuda al funcionamiento normal de las defensas del organismo y del sistema inmunológico.

Ofrece un alto contenido en calcio, vitamina D y B2, vitaminas del grupo B que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal, la B1 es esencial para el crecimiento y el desarrollo normal y la B9 para la síntesis y la reparación del ADN.

También contiene potasio, magnesio y selenio, un mineral esencial y clave que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Su alto contenido de echinacea, zinc y vitamina D3 mejora la inmunidad, fortalece el sistema inmunitario, aumenta las defensas, mejora las respuestas inflamatorias disfuncionales crónicas y nos ayuda a estar más fuertes frente a enfermedades autoinmunes. Finalmente, la vitamina C es fundamental para estar mejor preparados ante posibles contagios frente a enfermedades respiratorias.

Goactive365 CARDIO

GOACTIVE365 CARDIO es un complemento alimenticio a base de leche de cabra con fitosteroles, ciclodextrina y vitaminas que contribuyen a mantener los niveles de colesterol en sangre, cuidando el corazón.

Su formulación presenta una base común a GOACTIVE365 INMUNO pero añade fitoesteroles, ciclodextrina, vitamina C y vitamina B6 y B12.

Sobre Lácteas Cobreros

Lácteas Cobreros, con sede en Castrogonzalo, es una compañía española líder en el sector lácteo con una clara vocación internacional y una de las diez principales empresas de la provincia de Zamora. Cuenta con más de cuarenta años de experiencia donde el compromiso con la calidad y el bienestar de las personas son su razón de ser. Desde hace mas de 20 años, elabora y distribuye diferentes tipos de leche (cabra, oveja y vaca) y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos, muy especialmente de sus quesos, premiados con múltiples Global Cheese Awards.

Para la elaboración de Goactive, Lácteas Cobreros utiliza mayoritariamente leche de cabra malagueña, una raza autóctona española con un producción lechera de gran calidad. Además, estas cabras se caracterizan por su elevada producción lechera y por su buena adaptación a los distintos sistemas de explotación, tanto en intensivo como en pastoreo.

En la actualidad, la factoría transforma más de 35 millones de litros de leche de cabra anuales, el 70% en rulo de cabra y el resto transformado en leche en polvo con calidad para comida para bebés.

Lácteas Cobreros y el Ayuntamiento de Castrogonzalo trabajarán para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los 471 habitantes de esta pequeña localidad zamorana. En este sentido, se realizará un estudio de intervención nutricional durante tres meses, en colaboración con la Universidad de Granada, para medir los cambios que produce en la salud la toma del complemento alimenticio Goactive365.

*Fuentes: Fundación Española de la Nutrición, euroganaderia.eu, oviespaña.com, ruminantes.com.

Web: www.goactive365.es / IG: @goactive365 / FB: @goactive365

