Player8.org cumple 2 años de vida Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 17:53 h (CET) Player 8 es una web centrada en los videojuegos, tecnología, deportes, cine y televisión. Su premisa es reconocer la gran variedad de intereses que rodean este ámbito, fomentando la diversidad y el descubrimiento de nuevas formas de entretenimiento. "Queremos agradecer a todos quienes han aportado un granito de arena para lo que hoy es Player 8" Un segundo aniversario de reflexión y agradecimiento, pero también de mucha expectativa hacia el futuro vive Player 8. Con 2 años de vida y múltiples colaboradores, el medio extiende saludos y buenos recuerdos para todos quiénes han aportado a que Player 8 sea lo que es hoy.

Gracias a la ayuda de sus colaboradores ubicados en diferentes partes de los países de habla hispana, así como también las distintas empresas aliadas, Player 8 mantiene una oferta de entretención e información variada y afín a sus conceptos originales, a la vez del rigor periodístico respecto a cada tema elaborado.

Con las enseñanzas de esos primeros pasos, en Player 8 reforzamos su compromiso con la búsqueda de información que sea relevante y útil para su comunidad. Así como conseguir nuevas alianzas que permitan recompensar con aún más contenido crítico de calidad.

Finalmente, es importante recordar que las puertas de Player8 están siempre abiertas a quienes deseen integrar el equipo, aunque no posean estudios previos en comunicación.

“Player 8 nació para darle voz a quienes tienen algo que decir respecto a nuestros temas principales, es decir, videojuegos, tecnología, deportes, cine y TV. Por lo que no vamos a dejar de valorar el entusiasmo y la visión del redactor por sobre todo”, explica su director, Joshua Mattassi.

Acerca de Player8.org

Player 8 es una web centrada en los videojuegos, tecnologías, deportes, cine y televisión. Su premisa es reconocer la gran variedad de intereses que rodean este ámbito del entretenimiento, fomentando la diversidad y el descubrimiento de nuevas formas de entretenimiento en la gran industria creativa de nuestra época.

"¡Bienvenid@s gamers! Somos un medio digital a tu media". Darle al play en https://player8.org/ o apuntarse a su partida en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.

Vídeos

¡Estamos de aniversario



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.