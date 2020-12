La Navidad en Mascota Planet Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 17:56 h (CET) La Navidad casi ha llegado. Mascota Planet se suma al espíritu navideño ofreciendo cientos de ofertas y promociones. La tienda Nº1 en España especializada en mascotas ofrecerá un amplio y variado catálogo de productos para cubrir todas las necesidades de los clientes Promociones Navidad

En el mes de Diciembre, la tienda contará con gran número de promociones para todos los usuarios y compradores.

Algunos días del mes estará activo el envío gratuito en compras superiores a 21,00€. Además, se contará con promociones de 24 horas y promociones de fin de semana, estos son descuentos de 03,00€ / 05,00€ / 10,00€ por compras superiores a 59,00€ / 79,00€ / 110,00€ respectivamente.

Ante la larga lista de regalos de Navidad que posiblemente se tenga pendiente, quizás no se haya pensado en un obsequio para el consentido de la casa: la mascota. Tanto si es un perro o un gato, seguramente se sabe de la alegría que produce cuando se les da un nuevo objeto para divertirse, comer o descansar.

Mascota Planet ofrece algunas ideas de regalos para perros y gatos estas Navidades:

Perros

Cama Oval Suave Cosmo para perros

Gracias a su tejido exterior, una suave tela imitación ante, y su interior, un suave peluche de pelo largo, todo sintético de poliéster, esta cama brindará un descanso reparador al perro. Su cojín es reversible y extraíble para un cómodo lavado. Está disponible en tamaño mediano (100x75cm).

Jersey Navideño Rudolph para perro

Para incluir al perro en el ambiente Navideño, este jersey de lana es ideal, en color rojo con un dibujo de un reno, perfecto para que el perro vaya abrigado y a la última. Cuenta con cuello vuelto para proteger todo su cuerpo. Está disponible en tallas desde 30 hasta 36 cm de longitud dorsal.

Pack Navideño para perros

Este pack es perfecto para hacer un regalo a un perro estas Navidades. Contiene un hueso prensado de piel, hiesitos arquivet soft snacks, dos pelotas de tenis huellas y un mordedor vinilo con sonido.

Mordedor Yute Pelota Rugby para perros

Este juguete lo tiene todo para que el perro se divierta. Se trata de un mordedor fabricado con tela resistente de yute, combinada con cuerda natural de algodón, perfecto para jugar al tira y afloja.

Gatos

Cama cueva Doonut para gatos

Este tipo de cama es perfecta para que el gato descanse de un a forma cómoda. Está fabricada de un plástico resistente y de fácil montaje, Incluye cojín suave y mullido para incluirlo en el interior. Está disponible en tamaño mediano.

Gran Rascador Kingdom para gatos

Gran rascador con diferentes alturas donde los gatos podrán descansar plácidamente en cualquier lugar. Cuenta con tres postes donde los gatos se afilan las uñas. Incluye cuerda colgante para jugar. Está disponible en color gris y en color beige, en las siguientes medidas: 150x71x60 cm.

Fuente Drinkwell para gatos

Más que un bebedero, es agua fresca permanente para los gatos, ya que dispone de una bomba silenciosa que mantiene e agua filtrada y en movimiento. Está disponible en tamaño de 3,8 litros.

Hamaca Colgante Ventana para gatos

Ya es posible regalar a un gato esta hamaca ideal para descansar y ver la calle. Los gatos miran mucho por la ventana, por eso esta hamaca es perfecta. Ofrece suficiente espacio para que el gato se estire. Es muy estable. Disponible en color gris y con las siguientes medidas 51x21 cm.

Mascota Planet ofrece a los compradores un mes completo, el mes de Diciembre, para no perder la oportunidad de comprar alimento, accesorios o juguetes para mascotas.

