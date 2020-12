AleaSoft: Las bajas temperaturas impulsan los precios de los mercados, que vuelven a registrar récords Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 18:01 h (CET) En la segunda semana de diciembre algunos mercados eléctricos europeos marcaron récords de precios horarios o diarios impulsados por las bajas temperaturas que provocaron el aumento de la demanda, superándose los récords alcanzados durante los primeros días del mes. Los precios de los futuros de Brent, gas, carbón y CO2 se encuentran entre los más elevados desde que comenzó la primera ola de la COVID 19 en Europa, favoreciendo también el aumento de los precios Mercados eléctricos europeos

Durante los primeros días de la segunda semana de diciembre, los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos aumentaron, superándose en algunos casos los récords de precios diarios alcanzados durante los primeros días del mes. En los mercados EPEX SPOT de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos y en el mercado N2EX de Gran Bretaña, el precio promedio del 9 de diciembre fue el más alto de 2020, teniendo en cuenta la información disponible hasta el 10 de diciembre. En todos estos casos, los precios de ese día superaron los 75 €/MWh.

En muchos de estos mercados se sobrepasaron los 100 €/MWh en diversas horas de la semana que comenzó el 7 de diciembre, y en N2EX se alcanzó un precio de 247,55 €/MWh entre las 18:00 y las 19:00 CET del 9 de diciembre.

También es destacable que en el mercado Nord Pool de los países nórdicos el 10 de diciembre se registraron las dos horas con los precios más altos del año 2020. Entre las 16:00 y las 17:00 CET de ese día, el precio fue de 46,12 €/MWh, y entre las 17:00 y las 18:00 CET, de 46,09 €/MWh.

El descenso de las temperaturas del continente provocó un aumento de la demanda en casi todos los mercados que supuso un impulso a los precios de los mercados eléctricos. El hecho de que la producción renovable fue menor en general y que los precios de los combustibles, del Brent y del CO2 se encuentran entre los más elevados desde que comenzó la primera ola de la pandemia en Europa son otros factores que han ayudado al aumento de los precios. Otro elemento a considerar es la huelga de 24 horas de los trabajadores del sector de la generación eléctrica en Francia que provocó afectaciones en la producción de ese país desde el 9 de diciembre.

Sin embargo, en el mercado MIBEL de España y Portugal el promedio de los precios de los primeros cuatro días de la segunda semana de diciembre fue un 22% menor que el de los de los mismos días de la semana anterior. De hecho, el precio registrado entre las 3:00 y las 4:00 CET del 8 de diciembre es el tercero más bajo del año hasta el momento, 1,95 €/MWh. En el mercado IPEX de Italia prácticamente no se produjo variación en los precios. En estos dos mercados la demanda fue menor y la producción eólica mayor durante el período analizado.

Demanda eléctrica

En la mayoría de los mercadosbre europeos la demanda eléctrica aumentó entre el 7 y el 9 de diciembre favorecida por el descenso de las temperaturas. Solo se registraron descensos en España e Italia, en los que se celebró el festivo de la Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre, además de una ligera bajada en Alemania donde las temperaturas se recuperaron respecto a las de la semana anterior.

Brent, combustibles y CO2

En los mercados de futuros de Brent, combustibles y CO2, durante los primeros días de la semana los precios estuvieron estables en general, con valores que se encuentran entre los más elevados desde marzo de 2020 cuando comenzó la primera ola de la COVID‑19.

Los futuros de petróleo Brent para febrero de 2021 en el mercado ICE estuvieron por encima de 48 $/bbl después de que el pasado viernes 4 de diciembre se registrara el mayor valor desde principios de marzo, de 49,25 $/bbl.

Después del inicio de la distribución de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra la COVID‑19 en el Reino Unido, el optimismo acerca de la contribución de las vacunas a la recuperación de la demanda está favoreciendo el aumento de los precios de los futuros de petróleo Brent. Por otra parte, las noticias sobre las explosiones en dos pozos petroleros en Irak el día 9 de diciembre también pueden ejercer su influencia al alza sobre los precios. Pese a que los pozos eran pequeños y su incendio no ha tenido consecuencias en los niveles de producción, estas explosiones generan preocupación por la posibilidad de nuevos ataques en un momento en el que se ha anunciado la retirada de militares estadounidenses del país.

Por otra parte, los datos de la EIA muestran que la semana pasada hubo un importante incremento en las reservas de crudo de Estados Unidos, así como en las existencias de gasolina y productos destilados. En el caso del crudo, la subida semanal fue la mayor desde abril. Además, la evolución de la pandemia de coronavirus está empeorando en Estados Unidos.

Por lo que respecta a la producción, la OPEP+ acordó empezar a incrementar los niveles de suministro en enero en 0,5 millones de barriles al día, asumiendo que la demanda se irá recuperando progresivamente. También la producción de Libia continúa recuperándose.

Los futuros de gas TTF para enero de 2021, también en el mercado ICE, continuaron por encima de 14 €/MWh.

Los futuros de carbón API 2 para enero de 2021 en el mercado ICE continuaron con la tendencia alcista que comenzaron a mediados de noviembre, alcanzando un precio de cierre de 64,20 $/t en la sesión del 9 de diciembre. Este es el mayor valor registrado desde finales de diciembre de 2019.

Los precios de cierre de los futuros de derechos de emisión de CO2 para diciembre de 2020 en el mercado EEX estuvieron por encima de 29 €/t después que el día 4 de diciembre alcanzaran el segundo valor más alto del año, de 30,11 €/t.

Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar disminuyó en todos los mercados en la segunda semana de diciembre, un comportamiento acorde con la disminución de la radiación solar durante este período del año.

En la península ibérica la producción eólica aumentó un 40% durante los primeros tres días de la semana del 7 de diciembre en comparación con el promedio de la semana anterior. También aumentó en el mercado italiano. Sin embargo, en los mercados alemán y francés la producción con esta tecnología disminuyó.

Futuros de electricidad

En los mercados de futuros de electricidad no hay homogeneidad si se comparan los precios de cierre de la sesión del 9 de diciembre con los de la sesión del día 4 del mismo mes. En el caso de los futuros para el primer trimestre de 2021, los precios de la mayoría de mercados bajaron, excepto los de los países nórdicos, tanto en el mercado NASDAQ como en ICE, y los del mercado EEX de Italia. En el caso de los futuros para el año 2021 el comportamiento es inverso. Subieron los precios de la mayoría de mercados excepto los de los países nórdicos y los de Gran Bretaña, tanto en ICE como en EEX.

Análisis de AleaSoft de la evolución de los mercados de energía y perspectivas a partir de 2021

En AleaSoft se realizan informes sobre la evolución de los mercados de energía, así como de las perspectivas a partir del año 2021, tanto en el medio plazo como en el largo plazo, además de una amplia serie de informes de gran utilidad para el sector de la energía.

Además, el 14 de enero se realizará el primer webinar del año 2021 donde, además de analizar las perspectivas a partir del año que comienza, se dará una visión sobre diversos temas relacionados con el mercado de PPA para los consumidores. Conjuntamente con los ponentes de AleaSoft, participarán ponentes de PwC.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/bajas-temperaturas-impulsan-precios-mercados-electricos-europeos-vuelven-registrar-records/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Luis Cuevas se une a Emiral como asesor de Sage X3 Artiem Madrid, una propuesta de mini-vacaciones en la capital Más de la mitad de los españoles no sabe lo que es la economía circular, según Gratix AleaSoft: Las bajas temperaturas impulsan los precios de los mercados, que vuelven a registrar récords NothingAD empieza a trabajar para La Xarxa Audiovisual Local (XAL)