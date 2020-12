Más de la mitad de los españoles no sabe lo que es la economía circular, según Gratix

La tendencia a la reutilización está creciendo en los últimos años: el 88% de los encuestados afirma que reutiliza ahora más que antes Solo un 46% de los españoles conoce en qué consiste la economía circular, un modelo de producción y consumo que apuesta por reciclar, reparar y reutilizar bienes ya existentes, aumentando su ciclo de vida en lugar de emplear nuevos materiales para producirlos, reduciendo así la generación de residuos y el impacto ambiental. Así se desprende de un estudio realizado por Gratix, la app de consumo responsable que permite regalar los objetos que ya no se usan y pedir los que se necesitan.

Según una encuesta realizada entre 400 personas mayores de edad de todo el país, un 34,5% de los consultados asegura haber oído algo sobre economía circular pero no sabría explicar en qué consiste, y un 19,5% reconoce no haber oído hablar nunca de este nuevo modelo económico por el que están apostando cada vez más las instituciones a nivel global para avanzar hacia un sistema de producción y consumo más sostenible.

“La Unión Europea cuenta con su propio plan de acción para impulsar la economía circular, que presentó el pasado mes de marzo en el marco del Pacto Verde Europeo, para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y una mayor protección del medio ambiente. Pero esta alternativa de consumo responsable frente al consumismo desmedido que promueven campañas como el Black Friday tiene todavía mucho camino que recorrer para conseguir mayor implantación en España”, explica José María García, CEO y fundador de Gratix, quien demanda más acciones de divulgación y concienciación en este sentido por parte de las administraciones públicas.

La consulta llevada a cabo muestra una preocupación mayoritaria de la población por el cambio climático: el 68% considera que toda la ciudadanía debe tomar partido de forma urgente y poner de su parte para asegurar la supervivencia del planeta. Al preguntarles si mantienen una actitud responsable al respecto, un 40% considera que hace todo lo que está en su mano: reciclar, evitar los plásticos de un solo uso, comprar productos ecológicos, no malgastar la luz y el agua, utilizar el transporte público, etc. No obstante, un 58% intenta practicar hábitos sostenibles pero es consciente de que podría hacer mucho más.

Emisores de productos reutilizables

Consultados sobre qué hacen con los bienes u objetos que ya no utilizan -con la posibilidad de seleccionar varias opciones-, la respuesta mayoritaria (64%) es que se deshacen de ellos, procurando reciclarlos o llevarlos al punto limpio; un 7% directamente los tira a la basura, y un 11% los acumula en casa o en el trastero. Pero son notables los porcentajes de quienes buscan la manera de darles una segunda vida: un 37% los vende a través de plataformas de compraventa de segunda mano, un 31% los regala a algún familiar, amigo o conocido, y un 21% los dona a asociaciones u ONG.

Respecto a cómo se sienten por el hecho de donar o regalar algo -pudiendo elegir varias opciones-, el 76% reconoce que le hace sentir bien saber que sus pertenencias pueden seguir aportando valor a otras personas; un 22% se quita un peso de encima por deshacerse de ello sin tener que tirarlo estando en buen estado; y un 15% siente que está contribuyendo a un modelo de consumo más responsable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Receptores de productos reutilizables

En cuanto a si reutilizan productos en lugar de comprarlos nuevos, tan solo hay un 12% que prefiere comprarlo todo nuevo; el 88% restante se divide entre quienes con frecuencia compran bienes de segunda mano (26%), quienes solo lo hacen a veces y con determinado tipo de productos (54%) y quienes solo reutilizan cosas que les ha regalado alguien que conocen (8%)

Entre los motivos que les llevan a reutilizar productos -pudiendo elegir varios de ellos-, destacan los que hacen referencia al ahorro: el 47% admite que le gusta esta práctica porque es posible encontrar cosas en muy buen estado por un precio muy inferior; y el 43% lo hace porque es bueno para la economía doméstica. No obstante, un 38% valora la posibilidad de aprovechar algo que otra persona ya no necesita y al mismo tiempo evitar un gasto innecesario, y un 22% afirma que le gusta practicar un consumo responsable y por responsabilidad social y ambiental prefiere reutilizar siempre que le es posible.

La encuesta revela también que la tendencia a la reutilización de bienes de consumo está creciendo en los últimos años: el 88% de los encuestados afirma que reutiliza ahora más que antes. De ellos, un 63% afirma haber tomado conciencia de que no es necesario adquirir productos nuevos cuando hay otros usados que pueden dar el mismo servicio; y un 25% a que en momentos económicamente complicados es una alternativa que permite disponer de aquello que se necesita sin necesidad de comprarlo.

Gratix, la comunidad de consumo responsable

La iniciativa Gratix se puso en marcha hace poco más de un año con el fin de promover la reutilización, la economía circular y el consumo responsable, y hoy cuenta ya con más de 75.000 miembros registrados en toda España.

“Se trata de personas que ya han decidido dar ese paso y empezar a cambiar sus hábitos de consumo hacia un modelo más consciente y responsable. Esto no significa que no haya que comprar productos nuevos, sino que esta compra se haga de forma más selectiva. Muchas de las cosas que hemos comprado en realidad no las necesitamos, y llega un momento en que nos deshacemos de ellas. Sin duda otras personas podrán darles una segunda vida, evitando que se conviertan en un desecho antes de tiempo. Y también podemos buscar aquello que nos hace falta entre las cosas que otros ya han dejado de utilizar”, apunta José María García.

En contraste con los resultados de la consulta general realizada, dentro de la comunidad de Gratix se ha realizado una encuesta paralela a una muestra de 523 usuarios, y el 74% de ellos sí tiene claro lo que es la economía circular. Y reutilizan mucho más que la media, anteponiendo el deseo de dar una segunda oportunidad a objetos en buen estado (37%) y por responsabilidad social y medioambiental (34%) antes que por motivos económicos (25%). Del mismo modo, a la hora de desprenderse de objetos que ya no necesitan el 66% los regala a familiares, amigos o conocidos, y el 38% los dona a ONG o asociaciones.