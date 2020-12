Jellyfish se fortalece en Amazon al adquirir Seelk para ser un partner mundial en comercio electrónico Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 17:04 h (CET) Jellyfish, partner digital de algunas de las marcas más conocidas, consolida su oferta en la plataforma Amazon gracias a las soluciones tecnológicas y operativas de Seelk y a sus 35 oficinas internacionales Jellyfish integra la empresa Seelk, especialista en comercio electrónico, y adquirida por el grupo francés Fimalac en mayo de 2019, para conformar un servicio 360 en Amazon, y en general, un expertise en ecommerce global para apoyar a las marcas en una era en la que las ventas online se han convertido en un motor de crecimiento necesario para ellas.

Fundada en 2016 por ex empleados de Amazon, Seelk combina una tecnología única en el mercado con la consultoría y el ‘know-how’ de los expertos en Amazon para ayudar a las marcas a administrar y optimizar su posicionamiento en la plataforma (páginas de productos y marcas; servicios de retail marketing; análisis de datos; formación y capacitación). La empresa cuenta con aproximadamente 100 importantes referencias como clientes y en todos los sectores, incluidas Playmobil, Bic, Elizabeth Arden y Sika, entre otras.

Los servicios ecommerce de Seelk serán claves en el soporte a los clientes del grupo en España y en toda EMEA, EE.UU., LATAM y APAC. Seelk Studio, la plataforma SaaS para la gestión de medios de retail, se ampliará en los próximos meses y se implementará en las 35 oficinas de Jellyfish.

"Estar en Amazon ya no es una opción para las marcas, ya que todo el mercado se está preparando para poder sacar el máximo partido a las principales plataformas de ecommerce", dice Benjamin Pipat, CEO y cofundador de Seelk: Nuestra misión es ayudar a las marcas a ir un paso por delante en un ecosistema de medios y retail en constante evolución y basado en datos. Este nuevo hito que comienza hoy con Jellyfish está perfectamente alineado con nuestra visión y nos permite llevar nuestra experiencia y tecnología a una escala global y en línea con los retos de las marcas.

Para Elías Nuevo, Country Manager de Jellyfish en España “ofrecer la mejor experiencia al cliente dentro de cada plataforma se ha convertido en la piedra angular de la estrategia de crecimiento de una marca. La integración de Seelk permitirá a Jellyfish apoyar a sus clientes en el entorno de Amazon y, de manera más general, responder a sus necesidades de ecommerce. Apoyaremos aún más a nuestros clientes para recuperar el control, y ayudar a sus equipos de marketing y ventas a alinear sus habilidades y objetivos para construir una experiencia del cliente efectiva y una visión unificada de su estrategia digital”.

Jellyfish es el partner digital de algunas de marcas líderes del mundo, como Uber, Ebay, Samsung, Spotify, Nestlé, Aviva Investors y UGG. Jellyfish representa un nuevo tipo de negocio digital, donde los servicios de agencia se combinan con consultoría, formación y tecnologías de vanguardia para ofrecer los mejores resultados posibles a los clientes.

Empleando a 1.500 personas en 35 oficinas por todo el mundo y con una mayor expansión en el horizonte, Jellyfish aspira a ser la primera opción de partner global que cumpla con los requisitos digitales de cualquier marca. Con un crecimiento promedio del 45 % anual de manera constante durante los últimos ocho años, Jellyfish se enorgullece de estar a la vanguardia de la economía digital global.

