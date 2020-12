Nace Avista Sports, un proyecto de ayuda a los clubs "inferiores" Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 16:48 h (CET) La iniciativa de ib-red se presenta como un proyecto sin ánimo de lucro y una herramienta de apoyo para los equipos del deporte base de las Islas Baleares. Avista Sports pretende posicionarse, también, como alternativa digital a la visualización de partidos y encuentros deportivos en época de pandemia En épocas difíciles como la que se está viviendo actualmente a causa de la COVID-19, muchos sectores, por su poco reconocimiento, caen en el olvido.

Es el caso de los clubes deportivos locales, infantiles y juveniles, que debido a las restricciones sanitarias, en ocasiones no pueden ser vividos por todos aquellos que quieren dar su apoyo a su club.

En este contexto, la empresa ib-red ha querido aportar una solución al problema. El nuevo proyecto Avista Sports nace con el objetivo de trasladar estos encuentros deportivos al espacio digital, evitando las restricciones de aforo y, a la vez, aportando una solución a la insularidad, las agendas ocupadas y las limitaciones presupuestarias de los clubs del deporte base, privados, por falta de fondos, de herramientas de entrenamiento empleadas en categorías superiores.

El deporte se vive desde abajo

El deporte mueve millones de euros. Pero, en la zona menos mediática, existe otro tipo de deporte; más humilde, pero quizás más humano, más cercano.

Aún así, carece de recursos suficientes para darle el valor que se merece. Por ello, el proyecto Avista Sports pretende dotar a los clubes de las Islas Baleares de una red de cámaras y sistemas wifi en instalaciones municipales y de un canal online dónde poder ver los partidos en directo o diferido.

Con este valor añadido, ib-red da un empujón al deporte base y lo acercar al de categorías superiores.

Insularidad, agendas ocupadas y COVID-19

Esta iniciativa sirve como solución a la insularidad, que impide a los familiares disfrutar los partidos de los jóvenes cuando se enfrentan equipos de diferentes islas de las Baleares, y a la imposibilidad de acudir a los campos por problemas de agenda, salud o movilidad, como ocurre en el caso de los abuelos de avanzada edad. Y También, como alternativa en tiempos de pandemia como el actual.

Gracias a este salto digital, los familiares y seguidores de estos equipos más pequeños pueden ver los partidos sin la necesidad de estar presentes físicamente.

Avista Sports permite a abuelos vivir los goles de sus nietos, a madres presumir de las jugadas de sus hijos, gracias al archivo registrados en la plataforma, y la posibilidad de visualizar los encuentros que no se han podido seguir en directo.

Esta transformación digital del deporte local, que no supone un coste económico para los clubs, es útil a nivel profesional, permitiendo a entrenadores analizar las jugadas y estrategias del equipo, y social, dando la oportunidad de compartir contenido en las redes sociales.

Así, el proyecto Avista Sports de ib-red permite dar visibilidad a todo lo que hay detrás de estos clubs locales y municipales, y ayudarles a conseguir apoyo gubernamental y presupuestario, al mostrar las prácticas saludables y los beneficios del deporte infantil y juvenil.

