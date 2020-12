Todas las claves para dar visibilidad a un negocio y aumentar su facturación, a un solo clic Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 16:36 h (CET) Sergio Veintemilla, Carlos Fernández y Alex Mediano, expertos en marketing, visibilidad, publicidad y comunicación, ofrecen durante cinco días la formación gratuita a través de Whatsapp 'HVF’ (Hazte Visible y Factura), dirigida a empresarios y emprendedores Agencias de publicidad, cursos de Facebook Ads, funnels automatizados de venta, etc. Muchos emprendedores y empresarios han gastado grandes cantidades de dinero en todos estos sistemas sin obtener el resultado que deseaban para su negocio, sin conseguir la posibilidad de atraer a clientes realmente comprometidos con ellos y dispuestos a pagar el alto valor de la transformación que podrían conseguir.

Expertos en marketing, publicidad y comunicación, visibilidad y posicionamiento, Sergio Veintemilla, Carlos Fernández y Alex Mediano conocen el sentimiento de ese emprendedor que busca la manera de dar un salto cualitativo a sus resultados, porque también han estado en su lugar. Y, después de investigar durante años y gracias al sistema de prueba y error, han creado una estrategia conjunta que suma las habilidades y los conocimientos de cada uno de ellos y que ahora quieren compartir en el Training Gratuito HVF (Hazte Visible y Factura).

Este domingo 13 de diciembre empieza este training gratuito dirigido a emprendedores, y destinado a ayudar a los participantes a conseguir más visibilidad para su negocio y a aumentar su facturación. La formación tendrá una duración de cinco días y se impartirá a través de Whatsapp.

Este entrenamiento -que arranca del lema "tener éxito forma parte de una elección"- ofrece a todos los interesados el manual de instrucciones de una estrategia que pueden vivir en primera persona; una estrategia que les enseñará a convertir a gente desconocida en fans -en primer lugar- y en clientes para su producto o servicio -en segundo lugar-.

Sergio Veintemilla, Carlos Fernández y Alex Mediano tienen la absoluta convicción de que "después de estos cinco días de compartir con ellos tanto contenido de valor, los participantes van a desear seguir trabajando con nosotros e implementar esta estrategia en su propio negocio".

Para formar parte de esta formación gratuita, no hay que hacer nada más que dar clic en el link adjunto: https://bit.ly/2LiNEnT

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.