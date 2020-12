Alma Secret apuesta por el Zero Waste y lanza su primer champú sólido Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 15:56 h (CET) Los champús sólidos no solo dan buen resultado sino que, además, reducen el impacto ambiental Cada año, más de 12 millones de toneladas de basura llegan a mares y océanos, y gran parte de estos proceden de la industria cosmética. Se calcula que en 2040 esta cifra llegará a los 29 millones de toneladas.

Tras el éxito de Shikakai, el champú estrella para combatir la caída, la caspa y los problemas del cuero cabelludo, Alma Secret apuesta por el Zero Waste con su nuevo formato sólido.

Aunque notar diferencias con un champú clásico es normal, el uso del champú sólido es muy sencillo. Te enamora desde el primer día no solo por su comodidad sino también por todos sus beneficios. Rocío L. Cuesta, CEO de Alma Secret cuenta cómo utilizarlo "puedes aplicarlo directamente sobre el cabello húmedo o frotarlo primero en tus manos, para luego masajear tu cuero cabelludo".

"El principal motivo por el que el consumidor es reacio a usar champús sólidos es la falta de espuma al usarlo que se puede interpretar como que no limpia igual, ya que existe la falsa creencia de que es la espuma la que limpia el cabello" - afirma Rocío. L Cuesta- "algo que no ocurre con Shikakai sólido".

El champú sólido es más sostenible, elimina todo tipo de residuos y es biodegradable; puede llegara a durar hasta 2 veces más que un bote de champú.

Shikakai sólido no contiene ni sulfatos, ni siliconas, ni jabón y se ha formulado para que su resultado sea el mismo que su champú líquido, incluyendo la misma concentración de ingredientes activos. Su activo estrella es el Polvo de Shikakai, un ingrediente que refuerza el folículo piloso de la raíz y promueve el crecimiento del cabello mientras equilibra la grasa y trata la caspa, la picazón o la dermatitis seborreica. Además, contiene saponinas naturales que aportarán al cabello fuerza, volumen y brillo natural.

Así es Shikakai Sólido

Repleto de ingredientes botánicos, activos naturales y aceites orgánicos puros que se encargan de fortalecer la raíz y combatir la caída así como equilibrar la grasa o tratar problemas del cuero cabelludo como caspa, picores, descamación o dermatitis seborreica.

Shikakai sólido está enriquecido con extractos botánicos de Shikakai, Ortiga, Abrótano Macho, Espirulina y Té Verde. Además, también contiene aceites esenciales de Menta, Romero, Cedro, Limón y Lavanda, una combinación activadora de la circulación, fortalecedora del cabello, que frenará la caída y que también contribuirá a su crecimiento y un aroma herbal y refrescante único.

Su fórmula vegana se completa con Jojoba, Coco y Karité, ingredientes hidratantes, acondicionantes y reestructurantes así como un Complejo de Proteínas de Avena que ayudarán a restaurar la fibra capilar y a aumentar su elasticidad reduciendo la rotura.

Cómo se usa

Usar el champú sólido de Alma Secret es muy sencillo:

Humedecer el cabello con agua y deslizar varias veces la pastilla por el pelo.

Humedecer la pastilla y aplicarla frotando sobre el cuero cabelludo y luego bajando hasta las puntas. Hacerlo en círculos para crear la espuma.

Aclararlo con abundante agua y listo. Disfrutar de un cabello renovado, más fuerte, brillante y sano que, además, durará limpio más tiempo.

Dejar la pastilla al aire para que se seque bien. Formato: 85 gr PVP: 16,25 Eur

Apto para todo tipo de cabellos. Respetuoso con cabellos teñidos y tratamientos de hidratación o alisado.

Sin Sulfatos " Sin Sal " Sin Alcohol " Sin Gluten " Vegano " Cruelty Free

De venta en http://www.almasecret.com y puntos de venta autorizados.

