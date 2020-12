Desa Aplicaciones, el nuevo servicio de control de plagas en Valencia Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 15:08 h (CET) Contactar con la empresa Desa Aplicaciones y darán solución al problema de plagas. Disponen de profesionales con amplia experiencia en el sector del control de plagas en Valencia. Solicitar ahora una inspección para el hogar o la empresa La empresa especializada en el control de plagas ha abierto una nueva sucursal en Valencia, fruto del aumento de la demanda de servicios de desinfección en la provincia. Desa Aplicaciones ha creado, también un plan integral de plagas tanto para empresas como particulares.

En una época como la que se está viviendo, se hace evidente la necesidad de higiene y desinfección, con el objetivo de garantizar hogares y zonas de trabajo limpias y libres de agentes infecciosos o perjudiciales para la salud.

Muchas son las personas que hoy en día temen acudir físicamente a trabajar o incluso reunirse con amigos por miedo de contagiarse de la COVID-19. Aún así, esto no es lo único que se debe temer, sino que existen muchos más agentes infecciosos, como ratas u otras plagas, que resultan perjudiciales para la salud y que están más presentes de lo que la gente cree.

Por ello, Desa Aplicaciones ha decidido ampliar su servicio de control de plagas y abrir una nueva delegación en Valencia, con el objetivo de satisfacer el aumento de la demanda de este tipo de servicios en la zona y, a la vez, brindar un servicio de proximidad y un trato más cercano.

Un plan integral a medida de cada necesidad

Debido a la reputación que ha generado Desa Aplicaciones, muchas son las empresas y particulares que solicitan sus servicios en los tiempos que corren. Es por este motivo, que la empresa de desinfección ha elaborado un plan integral para poder ofrecer la solución más adecuada para cada caso, el cual cuenta con 6 pasos:

Inspección y evaluación de la instalación. Identificación de la plaga, valoración del nivel de infestación y análisis del origen y los hábitos. Definición de la estrategia de control y programación de un calendario de actuación. Prestación del servicio y solución del problema. Elaboración de registros e informes. Evaluación de los resultados y valoración de posibles modificaciones en el programa de actuaciones. “Nuestra diferencia al respecto a otras empresas es la alta calidad de los productos (registrados por el Ministerio de Sanidad) aplicados en nuestros tratamientos. No por ello afecta al precio de los tratamientos”.

Con este plan, Desa Aplicaciones pretende dar un servicio especializado y exhaustivo, con el objetivo de erradicar las plagas, que irrumpen en oficinas y hogares, con sus servicios de desratización, desinsectación y desinfección.

Una metodología de 3 etapas

Desa Aplicaciones considera importante el trabajo conjunto con el cliente, y por ello sigue un método de 3 pasos en cada uno de sus trabajos:

En cooperación con el cliente adaptan todas las medidas físicas correctoras preventivas que sean necesarias e implantan o mejoramos un programa de desarrollo de comportamientos y hábitos saludables y de limpieza.

Complementan las actuaciones anteriores con el método de control activo más adecuado: Método físico-mecánico - Método físico-químico - Método biológico

Como última opción se recurre al Método químico, mediante la aplicación controlada de biocidas en zonas concretas y como medida de choque. Acerca de Desa Aplicaciones

En Desa Aplicaciones son especialistas en el control de las plagas urbanas, las que se desarrollan en entornos humanos y provocan malestar cuando no serios problemas de salud.

Su personal reúne la experiencia y el conocimiento técnico suficiente para abordar con garantía de éxito el control de cualquier tipo de plaga respetando a su vez la salud de las personas.

Acceder a la página web www.desaaplicaciones.com

