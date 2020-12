CLIP STUDIO PAINT, ahora disponible para Android Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 14:09 h (CET) Celsys publica CLIP STUDIO PAINT para Android en Google Play Store¹, disponible desde el 10 de diciembre de 2020. La versión para Android también es compatible con el sistema operativo ChromeOS de los Chromebooks. CLIP STUDIO PAINT para Android incluye todas las funciones ya existentes en las versiones para Windows, macOS, iPad, iPhone y Samsung Galaxy Además, la versión para smartphone regala una hora gratis de uso cada día. Si el usuario prefiere utilizar la aplicación en una tableta o en un Chromebook, puede disfrutar gratis de ella durante los tres primeros meses al contratar la suscripción inicial. Una vez que finalizan los periodos gratuitos, es posible pagar la suscripción para seguir utilizando la app.

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.celsys.clipstudiopaint.googleplay

La aplicación está disponible en español, inglés, francés, alemán, japonés, coreano y chino tradicional.

Gracias a la compatibilidad con Android y Chromebook, ahora es posible trabajar en un proyecto de principio a fin en cualquier dispositivo. Se pueden sincronizar las obras con otros dispositivos a través de la nube para guardar todo el progreso hecho y reanudar el trabajo en cualquier momento con cualquier estilo.

Además, gracias a una alianza con Google, los usuarios de Chromebook podrán usar la aplicación gratis durante 3 meses adicionales*.

Beneficios especiales solo para Chromebooks (disponibles a partir del 14 de diciembre)

https://www.google.com/chromebook/perks/

La disponibilidad puede variar según el país. Los usuarios de smartphones y tabletas Samsung Galaxy pueden utilizar gratis la aplicación durante 6 meses al descargarla desde Galaxy Store, la tienda de aplicaciones exclusiva de dispositivos Samsung Galaxy. Esto incluye la edición EX del software.

CLIP STUDIO PAINT para Samsung Galaxy

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

Precio e información de CLIP STUDIO PAINT para Android

Nombre de la aplicación

CLIP STUDIO PAINT

Enlace en Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.celsys.clipstudiopaint.googleplay

Precio

Planes de uso mensual

• Plan Sencillo

(1 dispositivo Android, Chromebook, Galaxy, Windows, macOS, iPad o iPhone)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 3,99 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 7,99 €/mes

• Plan doble

(2 dispositivos Android, Chromebook, Galaxy, Windows, macOS, iPad o iPhone)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 6,49 €

CLIP STUDIO PAINT EX: 11,49 €/mes

• Plan Premium

(4 dispositivos Android, Chromebook, Galaxy, Windows, macOS, iPad o iPhone)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 7,99 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 12,99 €/mes

• Plan smartphone

(1 dispositivo Android, Galaxy o iPhone)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 0,99 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 2,49 €

Idiomas disponibles

El idioma se selecciona en función del idioma del dispositivo. Estos son los idiomas disponibles:

Español, inglés, francés, alemán, japonés, coreano y chino tradicional.

Sistemas operativos compatibles (smartphones y tabletas)

Android 9, 10 y 11 (ARM 32/ARM 64)

Principales características principales de CLIP STUDIO PAINT para Android

Más de 9 millones de artistas2 en todo el mundo que utilizan CLIP STUDIO PAINT para dibujar sus ilustraciones, cómics, mangas y animaciones. La naturalidad de los trazos de sus pinceles y la diversidad de funciones incluidas convierten a esta aplicación todoterreno en la ideal para todo tipo de artistas, desde los principiantes hasta los dibujantes de cómics, mangas y webtoons profesionales, y también es la herramienta de trabajo de infinidad de animadores y diseñadores. El software se utiliza en universidades, institutos y escuelas de formación profesional de todo el mundo.

Trazos profesionales

La aplicación es compatible con la presión del lápiz S Pen en los dispositivos Samsung Galaxy que lo incluyen por defecto. En el resto de los dispositivos Android también es posible ajustar la presión y la poscorrección para evitar que las líneas sean borrosas o tiemblen demasiado. Además de utilizar los pinceles incluidos por defecto, como lápices, plumillas, acuarelas y óleos, también es posible crear nuevos pinceles y personalizarlos. Se recomienda aprovechar las capas vectoriales para corregir el grosor y la forma de las líneas después de haberlas dibujado.

Más de 60 000 materiales disponibles

CLIP STUDIO ASSETS contiene más de 60 000 pinceles, texturas, modelos 3D y todo tipo de materiales descargables. El usuario también puede subir sus materiales para compartirlos con los demás.

Inteligencia Artificial y modelos 3D

Se pueden personalizar las poses y las formas de las figuras 3D para utilizarlas como referencia para dibujar personajes. También se pueden aplicar automáticamente poses de fotografías, que se sacan directamente con smartphone Android. Hay funciones que, mediante inteligencia artificial, pintan automáticamente los dibujos y convierten fotografías en ilustraciones a través de tramificación y extracción de líneas.

Herramientas específicas para la creación de webtoons

Incluye funciones de lectura y desplazamiento vertical a todo color y permite dividir el lienzo vertical en secciones del tamaño elegido y simular pantallas de smartphone para comprobar qué aspecto tendrá el webtoon en cada pantalla.

Timelapse para compartir vídeos del proceso

Con la función de timelapse es posible grabar de principio a fin los proyectos a cámara rápida y compartir el vídeo en las redes sociales para mostrar técnicas y consejos.

Conexión con tabletas gráficas Wacom Intuos y monitores interactivos Wacom One

Si se conecta una tableta gráfica Wacom Intuos o un monitor interactivo Wacom One, se pueden sacar más partido a las líneas, ya que estos periféricos ofrecen muchas opciones y, sobre todo, añaden una presión del lápiz tan precisa como en un PC.

Guardado inmediato para seguir trabajando desde cualquier dispositivo

Incluye sincronización multidispositivo y servicio de almacenamiento en la nube gratuito. Por ejemplo, el artista o diseñador puede trabajar con Android cuando esté en la calle y reanudar directamente el proyecto en PC cuando vuelva a casa. Se busca la flexibilidad en el entorno de trabajo.

¹ Según el país o la región, la disponibilidad de la aplicación podría variar.

² Cálculo efectuado incluyendo a los usuarios de la versión de prueba y las instalaciones realizadas en dispositivos iPad, iPhone y Samsung Galaxy.

CELSYS,Inc.

Celsys proporciona herramientas para la creación, distribución y difusión de contenidos, incluyendo el apoyo de actividades creativas a través de CLIP STUDIO PAINT, el software de ilustración, cómic y animación, su servicio CLIP STUDIO y su plataforma de libros electrónicos, CLIP STUDIO READER.

Sitio web corporativo: https://www.celsys.co.jp/en/

Sitio web de CLIP STUDIO PAINT: https://www.clipstudio.net/es/

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

Twitter: https://twitter.com/clipstudiopaint

Facebook: https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOPAINTchannel

Contacto

Prensa:

Pacific Marks Shinjuku, 4-15-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Japan 160-0023

e-mail:press@artspark.co.jp

Empresas

https://www.celsys.co.jp/en/clipsolution/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.