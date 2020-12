Jorge Ortega García aviva la novela negra rural con 'En mis manos levanto una tormenta' Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 13:28 h (CET) De la mano del Grupo Planeta, el escritor no defrauda y publica un título imprescindible en este género Conseguir ser un nombre de referencia en el inteligente género de la novela negra, quedar finalista de varios premios, así como ser el autor de uno de los títulos más vendidos y el destinatario de críticas positivas no es una labor en absoluto desdeñable.

"Es el género más realista que existe actualmente. Es el que mejor refleja a las personas, sus pasiones, miedos y aspiraciones. Es un género que desnuda a sus personajes y, como estos suelen ser arquetipos sociales, al final se ve reflejada toda la sociedad del entorno que se trate".

Como tampoco lo es escribir una estructura narrativa en la que todas las piezas encajen y en donde el lector no se sienta engañado por un final previsible. Todos ellos, elementos indispensables en la obra de Javier Ortega García: desenlaces inesperados y tramas muy bien erigidas en el entorno narrativo.

Con su anterior novela, Errando en la jungla no solo consiguió ser uno de los títulos más vendidos, sino que además le valió el accésit a «Mejor novela de Intriga 2019» en el Festival de Novela negra de Madrid.

"Es una novela picaresca, humorística, con toques de novela negra e intriga, pero alejada de la que acabo de publicar, por ejemplo. Después de este galardón, ya se iba a publicar En mis manos levanto una tormenta, y tengo a medias la continuación de esta última; pero el galardón supone una inyección de confianza indudable".

Ahora, con su nueva publicación respaldada por el Grupo Planeta, titulada En mis manos levanto una tormenta, continúa con su reconocible voz narrativa dentro de la intriga rural y presenta la investigación de dos asesinatos ocurridos en Villanueva del Duero en la década de los cincuenta.

El encargado de coordinar las indagaciones y las pistas de los crímenes es el investigador Valencia, perteneciente a la Brigada de Información de la Guardia Civil quien trabajará mano a mano con el sargento Hernáiz, jefe al mando del cuartel del pueblo.

"El Brigada Valencia es un hombre inteligente, pero que a veces se fía demasiado de su perspicacia y ello le hace ser un tanto engreído, con una falsa modestia que a la vez trata de desmentir. En lo personal es un hombre educado, culto y con un gran sentido de la responsabilidad, lo que le hace ser muy insistente como investigador".

En un entorno de la posguerra, estos dos protagonistas; uno formal y correcto, y el otro algo tosco y huraño en el trato; tendrán que poner de su parte para averiguar quién está detrás del asesinato de dos de las personas más importantes del pueblo: el doctor y el alcalde. Ambos, hallados muertos en sus casas y con heridas violentas, no tenían enemigos en Villanueva del Duero, por lo que la trama se complicará a medida que avanza la historia.

¿Quién está libre de toda sospecha en un pueblo donde todo el mundo se conoce?

¿Cómo hacer frente a una investigación en un ambiente tan cerrado?

La principal incógnita para resolver el caso será si el autor de los hechos es alguien del pueblo o, por el contrario, ha sido un crimen fortuito y ajeno al paisaje.

Situaciones inesperadas, personajes bien llevados y definidos en una historia en la que el lector palpará la atmósfera árida, seca e intrigante de una novela tan bien resuelta como desarrollada.

"Es fundamental el sentir que no solo escribes por pasión, sino también por un cierto compromiso con aquellos que te dan ánimos para seguir haciéndolo".

El silencio que resuena, la ausencia de población, la vida desgastada, la cercanía de las gentes del pueblo, el hermetismo o el ambiente misterioso ayudan a desplegar los sentimientos generados durante la lectura de En mis manos levanto un tornado: misterio y suspense acogerán al lector página tras página.

Jorge García Ortega recupera el marco agrario y campesino, como ya hizo en sus anteriores novelas, para ofrecer una trama asfixiante y demoledora que dejará atónito al lector.

Un imprescindible para regalar estas Navidades y que desafiará todo lo que el lector espera de una novela negra. Pues se encontrará con una historia deslumbrante e inusual y que exaltará todas sus emociones.

