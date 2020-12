ASPY anima a las empresas a aprovechar sus créditos de este año en formación bonificada Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 12:48 h (CET) Últimos días para aprovechar los créditos de FUNDAE aún disponibles de 2020. El 31 de diciembre termina el plazo para realizar estos cursos y que las empresas puedan bonificarlos a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Grupo ASPY anima a las empresas a utilizar sus créditos de formación bonificada aún disponibles de 2020 para impartir cursos sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Aspy les recuerda que el plazo de impartición de los mismos finaliza el 31 de diciembre, y que su realización debe comunicarse 2 días naturales antes.

La formación bonificada permite a las empresas reducir el coste de los seguros sociales de sus trabajadores a cambio de invertir en su formación profesional para incrementar el rendimiento y la competitividad. Todas las empresas disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social y que debe tramitarse a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Así, la empresa puede mejorar la formación de sus trabajadores en un ámbito tan importante como la prevención de riesgos laborales; y puede hacerlo por sí misma, o a través de una entidad acreditada para ello como Grupo ASPY. “Los cursos de formación bonificada son una excelente forma para mejorar las competencias de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Además, este tipo de formación consigue aumentar la motivación, integración y satisfacción de los empleados y los prepara para saber cómo deben reaccionar ante cualquier posible riesgo que surja dentro del entorno laboral”, asegura Alejandro Hernández Product Manager de Formación de Grupo ASPY.

Formación específica en Covid 19

El nuevo curso formativo titulado “Coronavirus: prevención en el entorno laboral y equipos de protección individual contra la Covid 19” ya forma parte del amplio catálogo formativo teórico-práctico ofrecido por Grupo ASPY. Esta formación está dirigida a todos los trabajadores y se encuentra enmarcada en la categoría de Prevención de Riesgos e Higiene Industrial. El objetivo del curso es proteger a los trabajadores ante el nuevo Coronavirus Sars –Cov-2 y marcar unas pautas de actuación preventivas ante el virus, así como recomendaciones sobre el adecuado uso de los equipos de protección individual para prevenir el contagio. “Queremos sensibilizar a los trabajadores sobre la necesidad de cumplir las normas de uso de los EPIs que les permiten protegerse a sí mismos y a las personas de alrededor”, asegura Alejandro Hernández.

El curso se realiza en modalidad online y tiene una duración aproximada de 2 horas. La primera parte se centra en dar a conocer toda la información posible sobre el virus (qué es, transmisión, síntomas, etc.) y cuáles son las principales medidas de prevención para evitar el contagio y afrontar la gestión emocional. La segunda parte del curso está enfocada al uso correcto de los equipos de protección individual detallando cuáles son los pasos a seguir para realizar una óptima colocación y retirada de los mismos. También, se realizará una detallada clasificación de dichos EPIs, sus características y los pros y contras de los diferentes modelos que existen en el mercado. Para recibir el certificado correspondiente, los trabajadores deberán superar una prueba de evaluación.

Cursos formativos por sectores

El Covid 19 no incide de la misma manera en todos los ámbitos laborales. Por eso, Grupo ASPY ofrece una formación sectorizada con las diferentes medidas preventivas recomendadas para cada actividad laboral dependiendo de la incidencia del virus y los correspondientes EPIs que deben utilizar. “Al conocer el desigual comportamiento del Covid tanto por edades como en los diferentes sectores laborales, desde Grupo ASPY decidimos realizar formaciones específicas para 12 sectores laborales especialmente afectados por la pandemia. Con ello, intentamos facilitar el trabajo de las empresas para convertirse en entornos laborales seguros garantizando la máxima protección de sus empleados”.

El catálogo formativo incluye los siguientes sectores: comercio, construcción, consultoría técnica, educación, hostelería, industria, oficinas y despachos, peluquerías, sanitarios, limpieza, odontología y sector agrario.

Grupo Aspy

Grupo ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Desde su constitución en 2006 ha asesorado a más de 43.000 empresas y autónomos y realizado exámenes de salud a más de un millón de empleados. La compañía también ofrece formación en materia de Riesgos Laborales y servicios asistencia médica general.

Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

