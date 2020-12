AleaSoft: Los récords de 2020, para lo bueno y para lo malo Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 12:33 h (CET) A muy pocas semanas de acabar el año, ya se puede asegurar que este 2020 ha sido un año excepcional. Si algo ha marcado este año ha sido, sin lugar a dudas, la COVID 19 y la crisis global que ha traído. Los precios y las demandas de los mercados de energía se hundieron a finales del primer trimestre. Pero, por otro lado, se ha visto como las renovables han continuado su camino, con cada vez más plantas fotovoltaicas y eólicas, produciendo cada vez más energía y cubriendo una mayor demanda Los precios de los mercados eléctricos

El mercado eléctrico español MIBEL terminará el año con un precio promedio alrededor de los 33,50 €/MWh, el precio más bajo desde 2004, hace dieciséis años, antes de la creación del mercado ibérico MIBEL en 2007. El precio promedio en abril cayó hasta los 17,65 €/MWh, una caída del 65% respecto a abril de 2019. Un promedio mensual tan bajo no se registraba desde febrero 2014 y anteriormente desde en marzo de 2001. Fuera de estas tres ocasiones, nunca más se ha registrado un mes con un precio tan bajo en los veintitrés años de historia del mercado eléctrico en España.

El precio horario más alto de este 2020 es, hasta la fecha, los 62,57 €/MWh que se registraron el pasado 3 de diciembre entre las 8 y las 9 de la mañana. El precio más bajo, de 1,02 €/MWh, tuvo lugar el 1 de mayo, un día festivo en pleno confinamiento durante la primera ola de la COVID‑19 que sin duda propició un precio y una demanda bajos. También se han dado precios por debajo de los 2 €/MWh en octubre y diciembre.

En el mercado francés EPEX SPOT, la caída interanual de los precios se situó en el 65% en abril y en el 60% en mayo. En el global de 2020, el precio se situará alrededor de los 31,50 €/MWh y, al igual que en el mercado español, será el precio anual más bajo desde 2004. Para el mercado alemán EPEX SPOT, la caída será menos histórica. El promedio anual rondará los 30 €/MWh y seguramente no bajará de los 28,98 €/MWh del año 2016. En el caso del mercado italiano IPEX, el precio medio del año 2020 se quedará alrededor de los 38 €/MWh, que, comparado con los 52,32 €/MWh de 2019, representa una caída de cerca del 30%.

La caída de la demanda de electricidad

Además de los precios, la demanda también se ha visto claramente impactada por la crisis provocada por la COVID‑19. La caída de la demanda de electricidad durante los meses de abril y mayo la situaron en los niveles de hace casi dos décadas atrás en algunos países. En España, la demanda retrocedió un 17% en abril con respecto al abril anterior, en Italia llegó al 18% y en Francia hasta el 19%. En Alemania, con unas medidas de confinamiento y restricción de la actividad económica menos severas, la caída en abril se quedó en el 7% y en mayo no superó el 10%.

En el global del año, la demanda retrocederá alrededor de un 5% en España, la caída más importante de las últimas décadas, incluso mayor que en la última crisis en 2009, que fue del 4,5%. De manera similar, en Italia la caída se acercará al 6%, mientras que en 2009 se quedó en el 4,1%. En Francia, la caída superará el 6%, mientras que en Alemania no llegará al 3%.

El aumento imparable de las renovables

Si algo ha sorprendido durante este 2020, ha sido cómo la capacidad renovable en Europa continuaba aumentando, aparentemente sin verse afectada por la crisis en la que estaba sumergida la economía global. Hasta octubre, la potencia fotovoltaica instalada en España peninsular había aumentado un 17%, superando los 10 GW instalados. El crecimiento de la eólica hasta la misma fecha ha sido del 4% con más de 26 GW instalados en el territorio peninsular.

La caída de la demanda por la COVID‑19 ha propiciado un aumento de la cobertura de la demanda por parte de las renovables. Durante la tarde del domingo 3 de mayo, la solar, tanto fotovoltaica como termosolar, llegaron a cubrir el 37% de la demanda peninsular.

La producción eólica aumentará en Francia este año 2020 cerca de un 14%, un crecimiento notable, pero el menor de los últimos cuatro años. La misma situación se da en Alemania, donde la generación eólica aumentará alrededor del 4%, pero quedará lejos de los crecimientos de los últimos años que llegaron al 33% en 2017. Pero no es el caso de la fotovoltaica alemana, que este año experimentará un aumento de producción del 15%, muy por encima del 3% que registró el año anterior. En Italia, la producción fotovoltaica aumentará este año cerca de un 17%, mientras que la eólica caerá alrededor de un 7%.

