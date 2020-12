Libertex añade PayPal como método de pago Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 12:40 h (CET) Con este método de ingreso y retirada de fondos, sin comisión para el inversor, Libertex refuerza sus servicios de cara a 2021 Libertex ha añadido PayPal como método de pago para el ingreso y retirada de fondos, que no tendrá ninguna comisión para los inversores.

Según Eduardo Strecht Ricou, analista sénior de Libertex: "El trader profesional busca siempre lo mejor para sus inversiones, por eso debe cuidar aspectos más allá de los puramente relacionados con los movimientos del mercado. A la hora de elegir un bróker nos llama la atención su apariencia estética, su facilidad o complejidad de uso, la claridad de sus gráficos y demás ítems, aunque no podemos olvidarnos de otros principales como el acceso a los fondos o cómo realizar un retiro segura y rápidamente para recibir el dinero en una cuenta personal".

Ingreso y retiro de fondos vía PayPal y sin comisión

PayPal es probablemente uno de los servicios más extendido, seguros, fiables, rápidos y sencillos de usar, por lo que Libertex lo ha incorporado a su plataforma internacional de trading, con el valor añadido de que no se cargarán comisiones al cliente por depositar, ni por retirar dinero de su cuenta a través de este sistema.

Con esta nueva asociación, los inversores tendrán acceso a la retirada de fondos desde su cuenta de trading de Libertex, algo que garantiza confianza, al saber que la disponibilidad del retiro de fondos es casi inmediata; sobre todo en tiempos de incertidumbre en los mercados y en la economía real, donde muchas veces es necesarios realizar retiradas urgentes por distintas razones.

¿Qué es PayPal?

PayPal es un servicio que permite pagar, enviar dinero y aceptar pagos sin tener que introducir los datos financieros continuamente. Es utilizado por 250 millones de personas de más de 200 países y mercados, en 25 divisas. PayPal permite a las empresas o consumidores, que dispongan de correo electrónico, enviar y recibir pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable. La red de PayPal se basa en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real, con un servicio especialmente pensado para pequeñas empresas, vendedores por Internet, particulares y otros usuarios a los que los mecanismos de pago tradicionales no ofrecen suficiente confianza. El servicio PayPal, que permite a los usuarios enviar pagos de forma gratuita, se puede utilizar desde el ordenador o los teléfonos móviles habilitados para Internet.

¿Por qué utilizar PayPal?

PayPal utiliza tecnología de cifrado y prevención de fraudes de forma ininterrumpida para proteger la información. Además, ofrece otras ventajas como el reembolso de importes en caso de incidencias con compras online, envío de dinero, etc., vinculando la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito.

Con esta unión, los traders de Libertex tienen un servicio más a su disposición para facilitar sus operaciones financieras de cara al nuevo año 2021, con especial atención a la seguridad y el acceso a la retirada de fondos en tiempo real hacia su cuenta PayPal.

