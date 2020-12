Colegio Logos resalta la importancia del desarrollo de la inmersión lingüística desde la infancia Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 11:01 h (CET) Durante los primeros años de vida se generan muchas conexiones neuronales que, posteriormente, se traducirán en aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, emocionales, motoras, cognitivas y lingüísticas Se cree que los bebés pueden distinguir entre diferentes idiomas ya en el interior del útero. Desde el nacimiento, desarrollan aún más la comprensión de los sonidos a los que están expuestos regularmente y comienzan a reproducirlos.

Patricia Claver, directora de Logos Nursery School, escuela infantil internacional y con proyecto de inmersión lingüística en inglés, explica por qué cuando se trata de aprender un nuevo idioma, cuanto más pequeños sean los alumnos, mejor.

“Adquirir un nuevo idioma a una edad temprana contribuye a la fluidez. Las investigaciones han demostrado que tenemos una capacidad innata para adquirir las reglas de cualquier idioma gracias a la plasticidad del cerebro y el oído”, señala Claver. Por esta razón, “los niños aprenden su lengua materna muy rápido y con muy poco esfuerzo, aprendiendo a comprender y responder a lo que escuchan durante los dos primeros años de vida”.

Pero si este es el caso, ¿por qué tanta prisa? “Estas investigaciones también han demostrado que esta capacidad se reduce rápidamente con el tiempo. Existe cierto debate sobre la causa de este declive, pero lo cierto es que un niño de tres años es mucho más capaz de reproducir sonidos y adquirir el vocabulario y las estructuras que componen un lenguaje que un adulto de 30”.

Se cree ampliamente que después de los siete años los niños comienzan a perder esta capacidad natural de reproducir nuevos sonidos, lo que hace que la adquisición de un segundo idioma sea más lenta y difícil. “Si bien la forma ideal de garantizar que un niño aprenda con éxito un segundo, tercer o cuarto idioma es la exposición continua y regular a él, esto no suele ser posible a menos que las personas con las que el niño tenga contacto regular sean multilingües. Por esta razón, la introducción de idiomas en los primeros años de educación es la mejor manera de aprovechar al máximo esta habilidad innata”.

Entonces, ¿cómo se puede introducir con éxito un nuevo idioma desde la infancia? “Primero, debemos recordar que no todos los niños aprenden de la misma manera. También hay que tener en cuenta la edad de los alumnos y su capacidad para permanecer concentrados. Por estas razones, la mejor manera de presentar un nuevo idioma a los niños en edades tempranas es mediante una variedad de actividades y tareas, acompañadas de una exposición continua al nuevo idioma. Esto permite que los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y variadas habilidades tengan éxito”, aclara Patricia Claver.

La enseñanza a esta edad temprana tiende a ser predominantemente comunicativa. “Los alumnos deben tener claro que su objetivo es comprender y hacerse entender. Al principio, algunos niños pueden mezclar el nuevo idioma con su lengua materna, ya que aún no tienen un dominio suficiente de ninguno de los dos idiomas para comunicarse con fluidez. Sin embargo, con el tiempo y la exposición, aprenderán a expresarse de forma natural”

¿Los beneficios de la adquisición temprana de un segundo idioma están relacionados con la cognición? “Las investigaciones han demostrado que los niños que comienzan a aprender un segundo idioma a una edad temprana son mejores y más rápidos para resolver problemas. Esto se debe a que han tenido la oportunidad de desarrollar la capacidad de pensar críticamente, las habilidades de pensamiento de orden superior, y además tienen más capacidad para realizar múltiples tareas. También tienden a ser más creativos, desde un punto de vista cognitivo, y tienen una mayor flexibilidad mental. Si el alumno continúa usando más de un idioma con regularidad, estas habilidades se mantendrán hasta el final de su vida”.

En Logos Nursery School, “desarrollamos un programa propio de inmersión lingüística, que continúa en Logos International con nuestro programa de bilinguismo y con el que fuimos pioneros en el sistema educativo español desde el año 84. Además, conscientes de la importancia que hay en la actualidad en el campo de los idiomas, hemos ampliado nuestro programa a multilingüe, impartiendo en el colegio clases de francés, alemán y chino”.

El Colegio Logos (Logos Nursery + Logos International School) es un colegio internacional y bilingüe, localizado en la zona noroeste de Madrid, que está posicionado entre los 5 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2020. Un colegio que se basa en la internacionalización, en la educación con valores, en la innovación educativa y el espíritu deportivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alma Secret apuesta por el Zero Waste y lanza su primer champú sólido Conectar con "TXAC Planet", la serie de TV que desarrolla el pensamiento computacional de los menores Desa Aplicaciones, el nuevo servicio de control de plagas en Valencia Javier Ávila, una gran ayuda que podría tener cualquier negocio Como potenciar la imagen de la empresa a través de tarjetas de visita, según CEVAGRAF