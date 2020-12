Vuelve Travel Pop Up by IATI, el evento online que reúne a los mejores youtubers de viajes de España Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 10:17 h (CET) En 2019 el evento revolucionó el sector 'travel' español con un formato nunca antes visto en España. En los próximo días 'Travel Pop Up by IATI' reunirá a los youtubers e instagramers de viajes número 1 de España y Latinoamérica En un año tan volátil para el sector turístico, aterriza en formato online la segunda edición de Travel Pop Up by IATI. Un evento organizado por Fun Travel Ven que une viajes, sostenibilidad y emprendimiento. Será este sábado 12 y domingo 13 de diciembre, dirigido al público general y creadores de contenido que quieran inspirarse a través de las historias de viajeros punteros en Instagram y Youtube.

Esta nueva edición reúne a más de 10 youtubers e influencers de viajes que son referentes en el turismo español y latinoamericano: Enrique Alex, el canal de Youtube número 1 en España; Mariel de Viaje, la travel blogger mujer más reconocida de México y una de las ocho grandes mujeres viajeras del mundo en la actualidad, según el periódico El País; Álex Tienda, uno de los youtubers de viajes más famosos de habla hispana con más de 2 millones de suscriptores.

Por segundo año consecutivo IATI Seguros, número 1 en ventas de seguros de viaje online, se vuelve a sumar como patrocinador principal. Le acompaña Turismo Gijón/Xixón, como co-patrocinador, y colaboran LG Electronics, Spaces Works, Discoolver y la agencia mg.lab.

Travel Pop Up by IATI tendrá lugar el último mes de 2020 para finalizar el año con una buena noticia en el sector de viajes. Además, apuesta por el turismo nacional retransmitiendo en directo desde la ciudad de Gijón y las instalaciones de Spaces Madrid Río simultáneamente. Al ser online, conecta a muchas más personas desde diferentes partes del mundo uniendo a España con Latinoamérica en un mismo evento.

Un abanico de actividades viajeras

Durante el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades con creadores de contenido punteros en las redes sociales. Charlas, entrevistas, cara a cara, talleres y hasta un debate sobre tecnología y movilidad para un desarrollo sostenible.

Otras viajeras y viajeros que también forman parte del cartel de 2020:

● Alicia Aradilla, trotamundos española y reconocida ilustradora de viajes. Recientemente publicó una guía ilustrada junto a Condé Nast Traveler.

● Dustin Luke, el youtuber norteamericano más porteño y famoso en Argentina.

● Cristina Verdú y Gustavo Karlsson, una pareja viajera GoPro Family Member.

● Christian Byfield, uno de los viajeros más conocidos en Colombia.

● Dos locos de Viaje, la pareja de viajes con mayor audiencia en Venezuela.

● Gemelos Viajeros, travel tiktokers españoles virales en TikTok.

● Azul Místico, viajera española viviendo en Londres y ex-azafata de vuelo con más de medio millón de seguidores.

● Patoneando, travel blogger colombiana que desde hace 6 años viaja sola.

Entradas Travel Pop Up by IATI

Las entradas tienen un coste de 6 euros si se compran para un sólo día y 10 euros el bono que permite acceder a todas las ponencias del sábado 12 y domingo 13 de diciembre.

Al comprar la entrada también se podrá contribuir a reforestar el sur de España - "Planta tu árbol Pop Up" - el dinero recaudado será para ayudar a la asociación Alvelal. Toda la información detallada del evento en www.travelpopup.es

Vídeos en Youtube y Cartel aquí

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

