El vacío legal en la venta de CBD en España, por Dagga CBD

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 17:52 h (CET) La organización reguladora en España de la comercialización de alimentos en su lista de alimentos, no contempla el CBD por ningún lado. Esto quiere decir que al no ser un producto listado es igual de legal que ilegal Un vendedor de CBD podría acogerse al principio de favor libertatis, el cual defiende que si algo no es ilegal, por ende, es legal a efectos prácticos. Un principio jurídico que podría no ser tan sencillo.

Según la resolución del libre comercio de la Unión Europea y al dictamen del Tribunal de Justicia, se puede interpretar que los productos destinados al consumo humano ricos en CBD pueden comercializarse en España con unas condiciones particulares, es decir, deberá importarse desde un país de la Unión Europea en el cual su uso como alimento esté autorizado y su venta sea legal.

Para que esto suceda, la organización encargada de ello deberá realizar los estudios pertinentes para confirmar que este alimento rico en CBD, se vende de forma legal en el país donde se produce.

Entonces ¿Es legal la venta de CBD en España?

El uso de CBD y la producción de productos con CBD, es legal siempre y cuando el producto este destinado para su uso externo, por ejemplo para el cuidado de la piel o para tratar afecciones cutáneas entre otros usos.

Es por eso que es completamente normal encontrar lugares donde se comercializan estos productos, como por ejemplo "comprar-cbd.store" donde se pueden comprar aceites y cremas para el tratamiento de afecciones cutáneas e incluso como antiarrugas y rejuvenecedores de piel.

Mientras no exista un pronunciamiento de un organismo oficial en contra, la venta de CBD seguirá siendo legal y los consumidores podrán seguir beneficiándose de los múltiples beneficios del CBD.

¿Qué beneficios aporta el CBD para la piel?

Las personas con piel sensible pueden encontrar un gran aliado. El CBD Regula la producción de sebo, reduce las rojeces, calma e hidrata y aporta brillo natural a la piel.

También regula los procesos de la piel y es un remedio natural para aliviar y calmar la dermis. Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir las rojeces,la irritación y el picor.

El CBD contiene altos niveles de antioxidantes y es un activador natural, esto quiere decir que tras su aplicación la piel segregará más antioxidantes naturales, y así reducir el envejecimiento de la piel y suavizar las arrugas al combatir los radicales libres y la contaminación.

