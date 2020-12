La Compañía Loro Parque inaugura un gran aerogenerador de 4 MW en el Parque Eólico de Salinetas Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 16:48 h (CET) Este proyecto forma parte de la política medioambiental de Loro Parque y afianza su compromiso con la generación y utilización de energías limpias La Compañía Loro Parque ha inaugurado, en la mañana de hoy, miércoles 9 de diciembre, un gran aerogenerador de 4 MW en el Parque Eólico de Salinetas, en Telde. Este proyecto forma parte de la política medioambiental de Loro Parque y afianza su compromiso con la generación y utilización de energías limpias. Llega para unirse a los 4,75 MW de energía fotovoltaica que la Compañía tiene en Arico, al sur de Tenerife, y a los 100 KW que generan las placas solares instaladas en el gran acuario Poema del Mar.

El acto ha contado con la presencia de Héctor Suárez, alcalde del municipio de Telde; Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, y Christoph Kiessling, vicepresidente de Loro Parque y presidente de Loro Parque Fundación, además de otros representantes de la Compañía.

Actualmente, el recurso eólico de la zona para generar electricidad no está bien aprovechado y la instalación de este aerogenerador permitirá evacuar toda esa energía limpia a la red de distribución pública, que cuenta con grandes consumidores y se abastece totalmente de energía de ciclo combinado, que es contaminante. El aerogenerador entregará a la red alrededor de 16.000.000 de KW/h al año de energía limpia y económica para el estado que no estará sujeta a las variaciones del petróleo.

Así, con esta apuesta, Loro Parque y la isla de Gran Canaria afianzan su responsabilidad social y su compromiso medioambiental, demostrando, al mismo tiempo, que es posible abastecer las redes de distribución con energías renovables acordes con un desarrollo sostenible de la isla y sin contaminar.

Bye bye, plastic!

En la línea de su firme compromiso con la protección del medioambiente y la conservación de la vida silvestre, y en vista de los grandes estragos que el plástico está causando en el planeta, Loro Parque mantiene su estrategia iniciada en 2018 para la eliminación del plástico de un solo uso de sus instalaciones. Así, en 2020, ha logrado prescindir de más de un 90% de este material tan dañino, dejando de generar más de 30 toneladas de desechos plásticos.

Pero, además, el Parque ha querido ir un paso más allá y ha puesto en marcha en 2019 el proyecto Bye Bye, Plastic, con el que ha colocado dos grandes esculturas elaboradas a partir de objetos reciclados que evidencian el grave problema que genera este material en el medioambiente. Estas representaciones artísticas, inspiradas en la obra del autor canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, servirán para concienciar a lugareños y visitantes sobre el dramático impacto del plástico en los océanos, en el planeta y en la vida de todos.

Loro Parque Fundación, 26 años de compromiso con la naturaleza

En la misma línea trabaja Loro Parque Fundación, que ha cumplido recientemente 26 años de amor por la naturaleza y compromiso con su conservación. La organización, sin ánimo de lucro y creada por Loro Parque en 1994, ha destinado a lo largo de su historia 22,8 millones de dólares a más de 200 proyectos de conservación en los cinco continentes y ha contribuido a salvar a 10 especies de loros de la extinción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.