La Cámara de Comercio pone fin al Proyecto TROCO2 - Mercado Transfronterizo de Intercambio de Carbono

Durante 24 meses, la institución ha sido beneficiaria principal de este proyecto enmarcado en el Programa de Cooperación INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el que han participado profesionales del sector forestal y del transporte de Galicia y Portugal, cuyo eje prioritario ha sido la prevención de riesgos y mejora de la gestión de los recursos naturales Los socios beneficiarios del proyecto celebrarán una jornada online el próximo 17 de diciembre en horario de 12:00 a 13:30 horas, a la que podrán asistir de manera totalmente gratuita agentes forestales, agentes del sector transportes, gestores de intercambio de carbono, mancomunidades de montes, escuelas de ingeniería forestal, empresas forestales y madereras, y demás público del territorio transfronterizo Galicia y Norte de Portugal.

Durante aproximadamente 90 minutos, además de conocer con detalle los resultados del proyecto, los asistentes a esta jornada asistirán a tres ponencias a cargo de expertos en medioambiente: Eng. Duarte Marques, Presidente de la Associação Aguiar Floresta y Director de ADRAT (Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, que hablará sobre "El sumidero de carbono en pastos permanentes en regiones de montaña"; D. José Luis Chan Rodríguez, Director Xeral de Planificación y Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia, que compartirá sus conocimientos sobre la "Sociedad de Emisiones Cero: La Gestión Forestal"; y Dña. Beatriz Belinchón Díaz, Responsable de los grupos de trabajo de Movilidad urbana y Transición ecológica en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), así como de las Relaciones con la UE., que hablará sobre la "Situación e hitos del sector del transporte de mercancías por carretera para abordar la transición energética".

A lo largo de estos dos últimos años, el objetivo principal del proyecto ha sido aumentar la eficiencia de los montes del espacio transfronterizo Galicia-Norte de Portugal en la mitigación del cambio climático, a través del desarrollo y gestión de su capacidad de secuestro de CO2 (sumideros de Carbono), utilizando el impulso de la economía baja en carbono en el sector transporte (compensación de huella de carbono).

En su ejecución han participado la Cámara de Comercio, como beneficiario principal, junto con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes Discrecionales de Pontevedra (ASETRANSPO), la Associaçao de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) y la Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM AT).

La asistencia al acto es totalmente gratuita y los interesados pueden inscribirse a través de este enlace: https://www.grupofemxa.es/jornada-final-troco2-es/, o enviando un correo electrónico a proyectos@femxa.com facilitando Nombre y Apellidos, Entidad o empresa a la que pertenece y Cargo.

Más información: gerencia@camarapvv.es