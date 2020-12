Un 66% de los españoles comprarán online en las Navidades más digitales Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 16:36 h (CET) Aunque el 69% de las personas que realizarán compras online reconoce que también hará compras presenciales, estas cifras demuestran el avance hacia la cashless society, ya que muchos pagos se harán desde dispositivos tecnológicos. La fintech española ID Finance ha elaborado un estudio para conocer el comportamiento de los ciudadanos españoles en un diciembre marcado por las restricciones de movimiento y por la limitación de aforos en las tiendas físicas Barcelona, España, 9 de diciembre de 2020 - Todavía es difícil predecir cómo serán las Navidades de este año. Las restricciones dejan en el aire si las familias podrán reunirse y si se podrá viajar. Pero para conocer el comportamiento en el consumo de los españoles, la fintech española ID Finance ha elaborado un estudio para predecir cómo será el gasto de los ciudadanos durante la época navideña.

Existe un hecho palpable y es el avance hacia la cashless society -pagos sin efectivo y sin contacto- es imparable y, ante la situación de pandemia actual, se ha acelerado. Tanto es así que ya existen más ciudadanos en España que harán alguna de sus compras online, frente a los que solo comprarán en tiendas físicas. Según la encuesta realizada por ID Finance, un 66% de los españoles hará alguna de sus compras de manera online frente al 34% restante que asegura que no recurrirá a medios online para comprar.

Entre las personas encuestadas que sí harán compras online, un 69% hará menos de la mitad de las compras de forma online, mientras que el 31% hará más compras presenciales que telemáticas. Esto no está reñido con el avance hacia la sociedad sin dinero en efectivo, ya que muchas transacciones en tienda se harán con métodos tecnológicos como tarjetas de crédito, smartphones o Bizum, por ejemplo.

Un gasto muy común que reconoce la gran mayoría para diciembre es el de la alimentación (69,5%). Ya sea para las cenas navideñas o para las compras habituales del mes, este apartado es en el que más personas invertirán dinero. Ropa y calzado, tecnología y juegos/juguetes son los siguientes sectores en los que más gastarán los ciudadanos.

El gasto estrella entre las mujeres será decoración, moda, juegos y juguetes. Ocio y tecnología entre los hombres

Es época de Navidad y la inmensa mayoría de las personas destinan sus esfuerzos a la alimentación, con las cenas típicas de esta temporada, y a ropa y calzado. En torno al 70% de los hombres y mujeres coinciden en que gastarán algo de su presupuesto en alimentos. Ropa y calzado también tendrá un gasto similar entre mujeres y hombres. En torno al 50% de las personas consultadas de ambos sexos aseguran que su gasto incluirá esta categoría. Aun así, se comprueba, según los datos extraídos, que dentro de las familias, las mujeres destinarán un mayor gasto a la alimentación y a la compra de juegos y juguetes.

Relacionado con ello, también hay categorías con diferentes gastos entre mujeres y hombres. Ellas, un 24,6% de las encuestadas, avanzan que parte de sus gastos durante el mes de diciembre tendrán que ver con decoración. Esta cifra se eleva hasta el 28,6% para la categoría de juegos, juguetes y videojuegos, lo relacionado con las compras para los más pequeños.

En cuanto a ellos, las mayores diferencias con respecto a las mujeres están en el gasto en tecnología y, sobre todo, en ocio. Un 26,2% de los hombres encuestados respondió que harán compras relacionadas con productos tecnológicos, mientras que un 24,9% tendrán como gasto el ocio.

Más del 30% reconoce dificultades financieras

Uno de los datos negativos que se obtienen en la encuesta es que un 30% de las personas consultadas reconoce que su situación económica actual es mala. En cambio, tan solo un 26% de los encuestados aseguran que su situación financiera es positiva.

Acerca de ID Finance

ID Finance es una empresa española de data science, credit scoring y finanzas digitales pionera en la innovación del sector fintech con una gama de productos de préstamos convenientes, transparentes y accesibles a través de Internet. La empresa utiliza el machine learning y técnicas avanzadas en data science, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios financieros competitivos. Con sede en Barcelona, ID Finance cuenta con más de 440 empleados en España, Brasil y México donde opera a través de las marcas Moneyman y Plazo. En 2019, la compañía registró 3.8 millones de usuarios, una cifra que dobla los registrados en 2018, con más de 35.000 nuevos usuarios que se unieron cada semana. ID Finance fue seleccionada por Euronext, propietaria de la Bolsa de París, para su programa de formación previa a la OPI. En 2019, ID Finance cerró una ronda de financiación de 5,4 millones de euros a través de Crowdcube, la mayor ronda de equity crowdfunding realizada hasta la fecha por una empresa española.

