Riot Games expande la beta abierta regional de Wild Rift a nuevas ubicaciones

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 16:20 h (CET) • Una invitación abierta a todos los jugadores de Vietnam, Oceanía y Taiwán a partir del 7 de diciembre (zona horaria del Pacífico) y a los de Europa, Turquía, Rusia y CEI, Oriente Medio y África del Norte a partir del 10 de diciembre (zona horaria del Pacífico) Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de League of Legends: Wild Rift, expandió su beta abierta regional a nuevas ubicaciones el 7 de diciembre (zona horaria del Pacífico), para incluir Oceanía, Taiwán y Vietnam. Poco después, el 10 de diciembre (zona horaria del Pacífico), también abrirá sus puertas a Europa, Oriente Medio y África del Norte, Rusia y CEI, y Turquía. Todos los jugadores de dichas ubicaciones obtendrán acceso completo a Wild Rift desde Android o iOS. Mientras tanto, Riot sigue animando a todo el mundo para que se una (o vuelva) al mundo y la comunidad de League of Legends.



Notas adicionales para la segunda oleada de la beta abierta regional:

NUEVAS UBICACIONES: tras el éxito de la beta abierta regional en el Sudeste Asiático, Corea del Sur y Japón, Riot espera seguir compartiendo la magia, competitividad y diversión de LoL con los jugadores en nuevas plataformas, sin importar sus niveles de destreza o su experiencia previa. Las ubicaciones de diciembre serán las últimas en unirse a la beta durante 2020. No obstante, Riot sigue centrado en hacer que el juego llegue a las manos de los jugadores de todas las regiones, y se espera que toda América forme parte de la beta abierta en 2021.



¡Darius y Draven han llegado a Wild Rift! En el evento de Hermandad noxiana, los jugadores completarán misiones de evento para conseguir recompensas temáticas de Noxus y desbloquear cómics que les permitirán profundizar en la relación de los hermanos noxianos. RECOMPENSAS DEL JUEGO: los jugadores que se encuentren en las ubicaciones de diciembre podrán iniciar sesión utilizando sus propias cuentas de Riot Games para conseguir recompensas en función del tiempo y el dinero que hayan invertido en League of Legends para ordenador. Para más información, wildrift.leagueoflegends.com.

