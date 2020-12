T-Systems cierra el 2020 como proveedor de referencia Cloud en España

La compañía, con la oferta de servicios Cloud de alto valor más completa del mercado, ha incrementado este año un 21% la contratación de este tipo de servicios. La consultora Penteo, en su reciente informe Penteo Cloud Report posiciona un año más a T-Systems como proveedor líder en la provisión de servicios Cloud en España, destacando la excelencia de los servicios de Cloud privado de T-Systems por parte de sus clientes, así como su capacidad para acometer cualquier tipo de proyecto Cloud La compañía, con la oferta de servicios Cloud de alto valor más completa del mercado, ha incrementado este año un 21% la contratación de este tipo de servicios.

T-Systems ha sido además reconocida por las consultoras tecnológicas Whitelane y Quint como uno de los tres proveedores tecnológicos con mayores capacidades y conocimiento para la integración de soluciones Cloud públicas en España.

La emergencia de la Covid-19 ha impulsado el uso de servicios Cloud por su capacidad de pago por uso, escalabilidad, flexibilidad y su reducido time to market, además de acelerar la modernización y desarrollo de sus soluciones. Compañías como IDC Research España señalan que en 2022 las empresas destinarán un 40% de su gasto de IT en proyectos Cloud y en 2024 el 90% de las grandes compañías habrá adoptado tecnologías y herramientas multicloud o híbridas.

En esta línea, y de acuerdo con las conclusiones aportadas por el Informe Penteo Cloud Report, durante este año se ha producido una aceleración en la contratación de servicios Cloud, una tendencia de crecimiento que continuará en los próximos 3-5 años, así como la adaptación de su ecosistema de aplicaciones y aparición de soluciones verticales en modo SaaS (Manufacturing, Retail, Bienes de Consumo, Salud y ciencias de la vida, Sector Público, Finanzas, Educación o Gaming) o transversales como plataforma PaaS (ERP, CRM, HCM, Automatización, Analítica avanzada o IA).

En este contexto, T-Systems ha recibido por sexto año consecutivo el reconocimiento en el Penteo Cloud Report como principal proveedor de Cloud en España. La compañía, que cuenta actualmente con más de 60 clientes de servicios y soluciones cloud en todos los sectores de actividad, destacando sector público e industria, ha incrementado este año un 21% por ciento la contratación de este tipo de servicios.

El informe Penteo Cloud Report posiciona a T-Systems como el proveedor líder en la provisión de servicios Cloud en España por la gestión y mantenimiento sobre todos los modelos de provisión disponibles propios y de terceros, con el objetivo de ofrecer servicios de extremo a extremo de alto valor. Destaca además la excelencia de su Cloud privado y su amplio portfolio de soluciones, productos, herramientas y activos metodológicos con los que la compañía es capaz de ejecutar prácticamente cualquier tipo de proyecto sin importar características técnicas ni envergadura tecnológica.

El estudio señala además el amplio expertise en gestión de sistemas e infraestructuras muy críticas, lo que otorga a T-Systems fiabilidad y una clara orientación al cliente, aportando estabilidad y seguridad en todos sus proyectos.

Para David Mañas, Head of Cloud, Infrastructure & Security de T-Systems Iberia, “la compañía está muy enfocada en este momento en desarrollar nuevos servicios y capacidades basados en los hyperscalers, siguiendo nuestra estrategia Cloud First, así como en el desarrollo de soluciones Future Cloud maximizando los entornos híbridos, a través de soluciones de infraestructura on premise, nube privada y núbe pública, adaptadas a las necesidades del cliente y de forma competitiva”.

T-Systems opera actualmente 65.000 sistemas en Cloud para más de 600 multinacionales en todo el mundo, además de tener profesionales expertos y certificados para integrar los sistemas de Cloud Pública, Privada e Híbrida de los principales proveedores mundiales como AWS, Google Cloud, o Microsoft Azure. Además, T-Systems cuenta con su propia Cloud Pública, Open Telekom Cloud, basado en las capacidades de conectividad del grupo Deutsche Telekom, una de las operadoras de telecomunicaciones más importante del mundo.

Reconocimiento como uno de los tres mejores proveedores de Cloud público en España

T-Systems fue reconocida el pasado mes de noviembre por las consultoras tecnológicas Whitelane y Quint como uno de los tres mejores proveedores de servicios de Cloud Público en España.

Según el informe sobre outsourcing tecnológico, el 83% de las empresas encuestadas han reconocido a la filial de servicios digitales de Deutsche Telekom como uno de los grandes proveedores nacionales de servicios de Cloud Público. Junto al dominio de Cloud Público, el estudio de Whitelane y Quint destaca también el conocimiento de T-Systems como proveedor de servicios tecnológicos de Data Center e infraestructuras gestionadas.