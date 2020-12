Opera para Android incorpora WebSnap y un nuevo reproductor multimedia para hacer más divertida la navegación Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 15:40 h (CET) Las nuevas funciones permiten personalizar capturas de pantalla con una colección de emoticonos diseñados por Opera. Los millones de usuarios que estrenen dispositivos Android estas fiestas no necesitarán un reproductor multimedia adicional si descargan este navegador La compañía noruega Opera acaba de presentar la versión 61 de su navegador para Android. Entre las novedades más destacadas se incluye WebSnap, que permite realizar capturas de páginas, personalizarlas y compartirlas fácilmente, y un nuevo reproductor multimedia con el que se pueden abrir los archivos de audio y vídeo sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales.

La función WebSnap ya estaba disponible en el navegador de Opera para escritorio, y es una de las más valoradas por los usuarios porque facilita la captura de instantáneas de la web, con algunos toques de creatividad y de personalización. El usuario puede seleccionar qué parte de la página quiere incluir en la imagen, marcar un área y añadir emoticonos de la colección exclusiva de Opera. También es posible desenfocar partes de la imagen, añadir texto y colores o simplemente compartir la instantánea, tal cual, desde el navegador.

"Todos hacemos capturas de pantalla continuamente, ya sea para nosotros mismos o para compartir con terceros", señala Stefan Stjernelund, director de Producto para Opera para Android. "Da igual que sean facturas o fotos graciosas, cualquier cosa que llame nuestra atención y queramos guardar o enviar, ahora podemos hacer que sea más personal y más divertida que nunca".

Reproducción multimedia sin aplicaciones de terceros

El nuevo reproductor multimedia del navegador Opera para Android permite a los usuarios ver y escuchar todo tipo de archivos de audio y vídeo en el navegador, de manera fluida, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros.

"La gente descarga grandes cantidades de archivos de sitios web todos los días", comenta Stjernelund. "Opera ofrece un reproductor multimedia que admite tanto los archivos HTML5 embebidos en sitios web como los archivos descargados, así que el usuario ya no tiene que preocuparse de ir abriendo distintas aplicaciones o de descargar reproductores de terceros para ver o escuchar lo que quiera"

El reproductor de Opera para Android también incluye ‘Play Queue’, que permite ordenar los archivos según las preferencias del usuario, algo que no se puede hacer habitualmente con los reproductores de terceros. Además, como el reproductor puede ejecutarse en modo ‘pantalla flotante’, se puede seguir navegando por la red mientras se ve un vídeo o se escucha un audio.

Opera ha cuidado mucho el diseño del menú de control del reproductor para intentar conseguir la mejor experiencia multimedia personalizada. Con este fin se ha incluido la opción de ajustar la velocidad de reproducción y la calidad del vídeo, siempre que sea compatible con el archivo original, y la posibilidad de activar subtítulos, mediante ‘closed captions’ (CC) en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso, sueco y turco.

El mejor navegador Android para estas fiestas

El navegador Opera para Android ofrece muchas más funciones que cualquier otro navegador preinstalado en dispositivos Android. Para empezar, incluye una VPN (Virtual Private Network) gratuita, una critptocartera muy fácil de utilizar, sincronización con el navegador de escritorio y función ‘Flow’ para enviar archivos y notas de un dispositivo a otro, además de un bloqueador de anuncios mejorado para seleccionar de qué medios recibir publicidad.

"Los smartphones y las tablets Android son regalos muy populares en estas fechas. Este año, aquellos que los reciban pueden estrenar también un nuevo y potente navegador con características superiores, en lugar de dejar el que viene preinstalado en su dispositivo. Si te regalan un dispositivo Android, instalar Opera es como ponerle la guinda al pastel", explica Stjernelund.

El navegador Opera para Android está diseñado y construido en Europa, y es una alternativa muy completa para los fieles de Android. Ha incorporado recientemente más de 100 actualizaciones, convirtiéndose en el navegador móvil más potente de todos los que hay disponibles en Google Play Store. Opera para Android cuenta con más de 3 millones de comentarios en Google Play Store y una calificación media de 4,6 estrellas sobre 5.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.