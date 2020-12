Workday nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de Suites Cloud HCM para empresas de más de 1.000 empleados





Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos en la nube, acaba de anunciar que ha sido nombrado Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de Suites Cloud HCM para empresas de más de 1.000 empleados1. Workday ha sido reconocida como Líder por quinto año consecutivo y se ha posicionado en primer lugar por su capacidad de ejecución.





Ahora más que nunca, las empresas confían en Workday Human Capital Management (HCM) para responder a unas circunstancias cambiantes —ya sean provocadas por el COVID-19 o no—, a un enfoque nuevo sobre pertenencia y diversidad, o un panorama empresarial en transformación. Más de 7.700 clientes, entre ellos Club Med, Dow Chemical, The Home Depot, Humana, Mastercard, Tokyo Electron y Wegmans, utilizan Workday no sólo para gestionar el cambio, sino también para adaptarse rápidamente y prosperar en un mundo en constante cambio.





Innovación continua

Workday continúa trabajando en su visión de producto e innovando de una forma que está transformando el mercado de la tecnología HCM. Gracias a la integración de machine learning en su plataforma, Workday ha creado una serie de skills excepcionales lo que supone un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones optimizan el talento para satisfacer unas necesidades empresariales en constante evolución. Al redefinir lo que debe ser un sistema de RRHH —inteligente, atractivo y habilitador—, Workday HCM ha avanzado mucho más allá de los sistemas tradicionales de registro para ayudar a los clientes a mejorar la agilidad organizativa e impulsar el éxito en una economía basada en las skills.





Durante el año pasado, Workday ha desarrollado varios productos y nuevas soluciones para ayudar a los clientes a satisfacer unas necesidades en constante evolución. Workday Help, para la creación y gestión de casos de RR.HH., y Workday Journeys, que ofrece una guía para ayudar a las personas en los momentos importantes, mejoran Workday People Experience con la hiperpersonalización para ayudar a los empresarios a involucrar y apoyar mejor a sus empleados. Workday People Analytics, una aplicación analítica aumentada, puede identificar los principales riesgos y oportunidades de la fuerza de trabajo y proporcionar estos conocimientos en un formato fácil de asimilar. Workday Extend permite a los clientes y partners crear aplicaciones y extensiones sobre Workday para satisfacer sus necesidades empresariales específicas.





Además, los Servicios de Workday proporcionaron más de 125 soluciones de forma contributiva para ayudar a las empresas a continuar con el trabajo a distancia o la vuelta de los empleados al lugar de trabajo de forma segura en el transcurso de la pandemia. Y para apoyar a las organizaciones que se unen a la lucha contra el racismo y la injusticia social, Workday lanzó las soluciones VIBE Central y VIBE Index para ayudar a los empleadores a crear lugares de trabajo más equitativos e inclusivos.





Capacidad de ejecución para contribuir el éxito del cliente

Workday sigue experimentando una fuerte adopción por parte de clientes a nivel mundial, y se ha desplegado en más de 170 países. Para asegurar que la comunidad de clientes de Workday —que representa a más de 45 millones de trabajadores— reciba pleno apoyo, la compañía ha ampliado su ecosistema de partners a más de 200 empresas de software asociadas y cuenta en total con más de 13.500 recursos certificados.





Con más del 70 por ciento de los clientes utilizando en activo las aplicaciones de Workday y siendo testigos de su valor, Workday ha continuado haciendo avances a escala con implementaciones exitosas para empresas con un rango entre cientos de miles de empleados hasta más de un millón: la mayor implementación de HCM en la nube a gran escala que jamás haya logrado una sola empresa en un único entorno.





El compromiso continuo de Workday con la satisfacción del cliente y el éxito ha impulsado nuevas iniciativas para mejorar la experiencia del cliente y mantenerlo al día con las tecnologías más recientes disponibles. Por ejemplo, los Planes de Éxito de Workday basados en suscripciones permiten a los clientes elegir entre una mezcla de educación, herramientas y servicios que se adaptan a su plantilla, estilo de aprendizaje y objetivos comerciales. Workday también se esfuerza por asegurar que los clientes puedan adoptar las nuevas actualizaciones que se publican cada seis meses.





Reconocimiento del cliente

Además, Gartner Peer Insights documenta la experiencia del cliente a través de calificaciones verificadas y revisiones. A partir del 9 de noviembre de 2020, las revisiones de los clientes de Workday incluyen lo siguiente:





- "Workday no sólo tiene grandes capacidades hoy, sino que siempre está pensando en el mañana... También son muy buenos a la hora de adaptarse rápidamente a situaciones que surgen sin previo aviso, como la actual situación de pandemia."— Gerente de Grupo de TI en la Industria Manufacturera [leer reseña completa]





- "El compromiso Workday es el éxito del cliente... La experiencia del usuario es superior y su compromiso con la mejora constante es lo que hizo que la elección fuera fácil para nosotros." — Vicepresidente en la Industria Manufacturera [leer reseña completa]





- "El partnership ha sido excepcional. Su participación en nuestro despliegue fue fantástica, ayudó a asegurar que cualquier problema que estuviéramos experimentando se resolviera rápidamente." — Vicepresidente en la Industria Financiera [leer reseña completa]





Declaraciones

"Creemos que el reconocimiento de Gartner hacía Workday como líder en Cloud HCM por quinto año consecutivo refleja nuestra capacidad de innovar continuamente, cumplir nuestras promesas y proporcionar una agilidad sin precedentes en un momento en que los clientes necesitan un partner de confianza para ayudar a navegar entre cambios inesperados," comenta David Somers, director general de Optimización del Talento en Workday. "Seguiremos proporcionando las tecnologías y soluciones flexibles y basadas en datos que no sólo sirven como apoyo, sino que también permiten a nuestros clientes prosperar en los tiempos más desafiantes."





Información adicional





- Leer el blog "Workday nombrado un líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Cloud HCM Suites para más de 1.000 empleados de empresas" de Barbry McGann, directora ejecutiva de la Oficina de Marketing de Soluciones de CHRO, Workday.





- Leer una copia gratuita del informe de Gartner en la web de Workday.





1 Gartner "Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises", por Jason Cerrato, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Sam Grinter, Ranadip Chandra, Amanda Grainger, 9 de noviembre de 2020.





Declaración de exención de responsabilidad:

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.





Las revisiones de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de los usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o de sus afiliados.





Sobre Workday

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos, que ayuda a los clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para gestión financiera, recursos humanos, planificación, gestión de gastos y análisis han sido adoptadas por miles de organizaciones en todo el mundo y en todas las industrias, desde empresas medianas hasta más del 45 por ciento de las empresas de Fortune 500. Para obtener más información sobre Workday, visite workday.com.





Declaraciones que se refieren a previsiones futuras

Esta nota de prensa contiene declaraciones acerca del futuro; entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "buscar", "planear", "proyectar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos están implícitos en estas perspectivas, pero no se limitan exclusivamente a ellos. Los riesgos descritos en nuestros registros con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro Formulario 10-K para el año fiscal que termina el 31 de julio de 2020 y nuestros informes futuros que podemos presentar ante la SEC de forma eventual podrían causar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación y no tiene actualmente la intención de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta publicación.





Cualquier servicio, característica o función no publicada a la que se haga referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén accesibles de manera pública actualmente están sujetos a cambios a discreción de Workday y pueden no ser entregados como se concibieron o directamente no ser entregados. Los clientes que contraten los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.





© 2020. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas comerciales registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.





