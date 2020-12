Fishsurfing ayuda a escapar de la ciudad con distanciamiento social Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 15:00 h (CET) El couchsurfing ya es cosa del pasado, ahora hay una nueva tendencia. El llamado fishsurfing está en aumento a medida que la cultura de viajes alrededor del mundo cambia rápidamente. Con más de 9 millones de personas pescando por placer en Europa - el equivalente a la población de Austria! - se puede decir que la pesca recreativa es más que un pasatiempo de nicho. Se está convirtiendo en una forma de vida popular “Pasando la mayor parte de mis días en la oficina, la pesca es mi escape,” dice Nicol, que trabaja en online marketing en Slovakia. Su novio, un pescador con 20 años de experiencia la llevó a pescar de inmediato. “¿Cómo no hacerlo? Cuando fuimos a pescar por primera vez fue en una noche fresca de abril. Estábamos en una laguna privada y nos llevó hasta la medianoche atrapar nuestro primer pescado, pero el gozo y la adrenalina! El estar sentados ahí, viendo el reflejo de la luna llena,... sentí paz por primera vez en mi vida adulta,” añade Nicol, una de los más de 200 mil usuarios en Fishsurfing, una aplicación y comunidad para pescadores.

Su experiencia resuena con muchos. En Europa, la probabilidad de tener que adaptarse a varias cuarentenas se ha convertido en una realidad. Por eso tantos buscan la naturaleza más que nunca. Tanto los que pescan como los que están en la búsqueda de distintos tipos de alojamiento. La demanda de casas en lagos, lagunas privadas o cabañas cerca de ríos está en aumento, creando una alternativa al distanciamiento social en apartamentos.

Hasta ahora los aficionados de la pesca tenían dos opciones al irse de vacaciones a pescar: optar por agencias de viajes o viajar solos. “Hay un par de agencias ofreciendo viajes de pesca, pero sus servicios son muy caros y bastante genéricos. Si lo que buscabas era una experiencia auténtica entonces tenías que planear todo por tu cuenta, a menudo con un conocimiento limitado del área y el idioma, además de la falta de equipo,” explica Filip Domorád, fundador de Fishsurfing.

“El no conocer el área bien o la falta de inspiración de a donde ir le impedía a muchos ir solos,” aprendió Domorád. En agua fresca o agua salada la gran parte de los pescadores recreativos viajan por un pez en específico. Pero incluso con el conocimiento de donde prospera un tipo específico de pez, por ejemplo el conocimiento local del clima y las estaciones es clave. Domorád añade: “Si tú vas en la época del año equivocada, es probable que no pesques nada. Algunos peces, como el Siluro, se mueven a una parte del río cuando hace calor y a otras cuando hace frío, por lo que necesitas distintos métodos.”

Una creciente comunidad de pescadores cree que el futuro de los viajes de pesca está en una combinación de lo mejor de Google Maps, Airbnb e Instagram, todo en una red social:

- Una galería de fotos y video con capturas de pesca

- Un lugar para chatear con pescadores y encontrar inspiración, consejos y guías locales

- Contenido auténtico generado por usuarios que no se encuentra en ninguna otra parte

- La más grande base de datos de cotos de pesca privados con hasta 4,000 lugares alrededor de Europa, países de habla rusa y países tropicales como Tailandia

- Un mapa detallado con alojamientos y tiendas de pesca en cualquier zona

- Todo esto con un botón para traducir todos los artículos y ventanas de chat

Ya sea para pescadores con experiencia o aquellos que quieren probar la pesca por primera vez, Fishsurfing es una herramienta clave para planear unas buenas vacaciones de pesca. Está disponible en el App Store y Google Play.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.