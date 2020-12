Incrementando la productividad con equipos DEVELOP Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 11:29 h (CET) Mejorar la productividad es un objetivo perseguido desde siempre por las empresas. Lograr una reducción de costes y ser más eficientes es una de las claves en todo tipo de industrias, y con los avances tecnológicos la carrera no ha hecho más que acelerarse El uso de dispositivos de impresión no está al margen de esta carrera, y por ello en cualquier instalación en la que se utilicen, se buscan equipos que faciliten la productividad. Las impresoras para oficina DEVELOP, distribuidas en España por Mastertec, son una clara respuesta a esta demanda.

DEVELOP, equipos adaptados a las necesidades de cada usuario

Uno de los problemas que afectan a la productividad en cuanto a impresoras para oficina se refiere, es la dificultad de uso de determinados equipos. Cuando se trata de una impresora multifunción, algunos usuarios se pierden con el gran número de botones y opciones que se tienen que ajustar para obtener buenos resultados.

DEVELOP ha desarrollado equipos con gran facilidad de uso, que pueden ser manejados por todo tipo de usuarios. Además de contar con aplicaciones preinstaladas para facilitar tareas, se pueden personalizar aún más incorporando nuevos programas compatibles, ocultando funciones que no se necesitan o activando otras.

Mayor productividad en los flujos de trabajo

Todos los modelos de impresora multifunción DEVELOP cuentan con tecnología muy avanzada, que permite un aumento significativo de la productividad en el flujo de trabajo. Las velocidades de copia e impresión, así como la cantidad de acabados que se pueden escoger convierten estos equipos en dispositivos muy versátiles y eficientes.

Incluso los usuarios que no tienen amplios conocimientos técnicos pueden optimizar sus tiempos de trabajo, reduciendo las esperas y las colas cuando se utiliza la impresora láser DEVELOP sobre todo en entornos colaborativos, donde el flujo de trabajo exige que todo se haga de un modo fluido y eficaz.

Tan fáciles de usar como un smartphone

Uno de los aspectos más significativos por los que el uso de impresoras DEVELOP es una apuesta por la productividad es la gran facilidad de uso que tienen todos los modelos. Tan sencillos como manejar un teléfono o una tablet, solo hay que pulsar una orden en la pantalla, cambiar funciones arrastrando y soltando o ejecutándolas con un par de toques.

Este concepto es muy interesante en entornos en los que la impresora está a disposición de muchos usuarios, algunos de los cuales no están familiarizados con el uso de una impresora multifunción compleja, pero sí con las aplicaciones para smartphones. Todo es intuitivo e incrementa la funcionalidad, así como los resultados en cuanto a calidad.

DEVELOP ofrece flexibilidad absoluta

Las impresoras para oficina se utilizan sobre todo en entornos de uso centralizado o en salas de impresión ubicadas en la propia oficina, y la exigencia de trabajo a este tipo de equipos es muy alta. No basta solo con escanear, copiar o imprimir deprisa, sino que a menudo se requiere un cambio de formato, alternar entre la impresión a color o en blanco y negro y muchos otros tipos de trabajo. Por no hablar de los diferentes gramajes de papel en los que se puede trabajar en una misma oficina. Todo ello requiere impresoras con mucha flexibilidad, que faciliten las tareas de manera efectiva.

Todos estos requisitos se cumplen con creces en las impresoras DEVELOP. Su avanzada tecnología permite cambiar formatos de forma rápida, además de hacerlo en diversos soportes. Ello supone un ahorro de costes muy importante, ya que no es necesario encargar a terceros ciertas tareas de impresión, como la creación de folletos grapados o cubiertas en color con el interior del documento en blanco y negro.

El ahorro no solo es económico, ya que las impresoras DEVELOP cuentan con sistemas avanzados de consumo de energía, que reducen el impacto que se genera al medio ambiente. Una impresora multifunción de bajo consumo es una gran inversión a medio y largo plazo, que aumenta la competitividad de cualquier empresa que la utilice. DEVELOP no solo consume poca electricidad, sino que también optimiza el uso de consumibles, lo cual es un alivio para el medio ambiente y un gran ahorro en material, al reducir el desperdicio con opciones como la impresión a doble cara.

Gran adaptabilidad

Contar con una impresora láser DEVELOP permite trabajar en diversos entornos, por lo que no será necesario renovar el equipo si se implementan programas de trabajo colaborativo de terceros, como el entorno ofimático de Google, Evernote, etc. Solo se necesita sincronizar el entorno con la impresora y comenzar a trabajar sin problema.

Los equipos multifunción DEVELOP cuentan además con características como conectividad inalámbrica, que facilita el acceso de casi cualquier equipo a la cola de impresión. Esto, además, permite colocarlos en cualquier sitio, optimizando el espacio de la oficina sin perder eficacia.

Los equipos DEVELOP son una gran apuesta por la productividad

Como líder en la fabricación de soluciones de impresión, DEVELOP cuenta con desarrollos avanzados que aportan la máxima eficiencia y calidad. Unido a su facilidad de uso y los muchos acabados que se pueden escoger, convierte a las impresoras para oficina en equipos muy productivos, capaces de afrontar las necesidades presentes y futuras de cualquier entorno de trabajo.

La amplia gama de soluciones que proporciona DEVELOP permite adaptarse a la perfección a las exigencias de un mercado cada día más cambiante, que requiere saber reaccionar de inmediato para mantener la competitividad en el entorno de trabajo.

Mastertec, partner exclusivo de DEVELOP España

Mastertec es distribuidor en exclusiva para España de las impresoras DEVELOP. Con más de 30 años de experiencia en ofrecer soluciones de impresión profesional, Mastertec solo apuesta por las mejores propuestas del mercado, para potenciar la productividad de su empresa. Centrado en dar siempre lo mejor a sus clientes, no solo comercializa impresoras, sino que también proporciona asistencia técnica oficial y todos los repuestos necesarios para trabajar con los equipos de impresión DEVELOP. También cuentan con asesoramiento integral, para un mayor aprovechamiento del equipo en pro de la productividad y la optimización de los recursos de la empresa.

DEVELOP y Mastertec, dos líderes con los que incrementar la productividad es posible.

