Los desafíos de la Ciberseguridad desde la Pyme a Blockchain son tratados en los próximos NWC10Lab Talk

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 10:33 h (CET) El próximo día 10 de Diciembre a las 19.00h (España) y de forma online, Tomás García-Merás experto en firma digital y criptografía dentro del sector público español, participará en los encuentros NWC10Lab Talks con el fin de abordar los desafíos en ciberseguridad que ya tienen las empresas, las infraestructuras Blockchain y la protección de claves privadas En el encuentro también se abordará la problemática actual que ya viven empresas y ciudadanos, donde la ciberseguridad es una de las prioridades a tener en cuenta debido a las ya comunes amenazas como pérdida de información, acceso no autorizado a datos personales o uso fraudulento de contraseñas. Para ello también se contará con la participación especial de Jesús Varela Sales Manager de Fortinet www.fortinet.com, empresa líder mundial en Ciberseguridad; así como Manuel Carreras CTO de Grupo Linka www.grupolinka.com empresa experta en servicios informáticos y ciberseguridad para pymes con cientos de clientes.



La inscripción al evento es gratuita desde www.nwc10lab.com así como la consulta en diferido de esta y anteriores conferencias.



Tomás García-Merás es en este momento gerente sector público en aTSistemas y ha liderado en la última década los principales sistemas de firma electrónica y criptografía del sector público español, desde los aplicativos AutoFirma y FIRe del Ministerio de Política Territorial y Sector Público hasta los nuevos sistemas de firma en la nube (acordes al reglamento europeo eIDAS) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pasando por importantes proyectos de mejora de la seguridad en los procesos administrativos del Ministerio del Interior, Red.es, Senado de España o Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.



Con 11 ediciones online realizadas y más de 1.000 inscritos por encuentro, NWC10Lab, el laboratorio de innovación español pionero en tecnología Blockchain (cadena de bloques, popularmente conocida por su aplicación al sector de las criptomonedas); ha conseguido transformar los eventos físicos que ya organizaba en reconocidos lugares tecnológicos como Telefonica Flagship Store, Google Campus o IE Business School de Madrid, en un evento online global con asistentes de más de 30 países e invitados de gran nivel alrededor de la tecnología Blockchain enseñando gratuitamente a miles de personas.



Entre la lista de ponentes que ya han participado en los NWC10Lab Talks y han sido entrevistados por su José Luis Cáceres CEO del laboratorio de innovación; se encuentran referentes hispanos como Leif Ferreira, CEO de Bit2me plataforma líder en compra-venta de criptomonedas, Bogdan Stirbu representante del área Blockchain en Accenture España, María Mateo Iborra CEO de Ibisa, compañía Blockchain de impacto social mediante tecnología espacial asentada en Luxemburgo y con apoyo de la Agencia Espacial Europea, Fernando Ramos Director DPO IT Law y abogado tecnológico especializado en privacidad o Santi Magazù Vicepresidente desarrollo de negocio de PlayGiga en el momento de convertirse en la primera empresa española vendida a Facebook.

Las inscripciones para el próximo encuentro con Tomás García-Merás o más información sobre conferencias anteriores puede realizarse en www.nwc10lab.com

