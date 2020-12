Llega a España el Kit más sensible del mercado para la detección de COVID-19 Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 10:00 h (CET) La solución de PerkinElmer® reduce en un 13% el diagnostico de falsos negativos La multinacional estadounidense PerkinElmer® acaba de lanzar al mercado español el kit PerkinElmer® SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR. Se trata del test para pruebas PCR más sensible y con mayor capacidad para mostrar los valores de detección más bajos, entre todos los kits que se utilizan actualmente. Sus resultados vienen avalados por la comparativa realizada por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU) y por un artículo publicado en Nature, que demuestra que el kit de PerkinElmer® es el que detecta las cargas virales más bajas en muestras de pacientes infectados, lo que facilita el diagnostico de positivos, en casos que, con otros test, arrojarían resultados negativos.

Una detección precisa de SARS-COV-2 es fundamental, no solo para el tratamiento que se debe administrar, sino también para el control de la pandemia. Estudios recientes demuestran que el pico de carga viral, es decir, el número de partículas de virus presentes en cada paciente, se encuentra en muestras extraídas de las vías respiratorias superiores o de los esputos entre los 5-6 días después de haberse detectado los primeros síntomas. Por tanto, si a una persona infectada se le realiza la prueba en una fase muy incipiente del contagio, lo más probable es que presente cargas virales muy bajas que, en muchos casos, no serán detectadas. La sensibilidad es un aspecto muy relevante, ya que generalmente un aumento de 10 veces en el límite de detección reduce de un 13% el diagnostico de falsos negativos.

Por otra parte, la alta sensibilidad del kit de PerkinElmer®, permite que pueda utilizarse para agrupar un mayor número de muestras a procesar, con la técnica conocida como “pooling”. El procesamiento de muestras en grupo posibilita a los laboratorios tratar hasta cinco muestras antes de realizar la extracción. Si esta técnica se utiliza correctamente, se puede testear a un mayor número de individuos, reduciendo así el tiempo y los materiales empleados por cada muestra, lo que se traduce en una reducción del coste de cada prueba PCR.

La solución de PerkinElmer®, se basa en una plataforma abierta, que hace compatibles a los kits en la mayoría de plataformas robóticas de testeo en masa. Sin embargo, también existe la capacidad de proporcionar una solución global, que ayuda a automatizar todo el proceso, ya que el laboratorio estadounidense también dispone de plataformas automáticas para la extracción del RNA viral, así como robots para la preparación de las placas para la posterior amplificación del material genético con la PCR.

PerkinElmer® ha incrementado su producción para la distribución del kit y, actualmente, a través su fábrica de Europa y de los almacenes de los que dispone la compañía en varios países, tiene una capacidad de suministro para poder realizar aproximadamente unos 3,3 millones de test semanales en Europa. El precio del kit se sitúa entre los 8 y los 20 euros, dependiendo de si se realiza solo la detección PCR o si se quiere incluir la extracción del RNA viral y se pude adquirir en España a través de la compañía.

Kit para discernir entre Covid19 o Gripe

El laboratorio estadounidense también está desarrollando nuevas soluciones enfocadas a combatir e intentar minimizar los efectos de la pandemia. En este sentido, PerkinElmer® comercializará en España el kit PKAmp SARS-CoV-2 multiplex, que permite la detección simultanea de SARS-COV-2, influenza A, Influenza B y el virus VRS. De esta manera, los facultativos podrán discriminar en los pacientes a los que se aplique el test, entre los que presentan Covid-19 y aquellos que sufren una gripe, para poder aplicar así los tratamientos más adecuados para cada caso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.