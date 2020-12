Más de un centenar de centros sanitarios de toda España participan de la segunda edición de los Premios BSH Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 09:34 h (CET) El evento se celebrará el próximo lunes 14 de diciembre a las 12 horas. Y se podrá visualizar a través de la web de los Premios BSH. En 2020, la participación de hospitales públicos y privados participantes de estos galardones se ha incrementado un 25% La segunda edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, organizados por la consultora Higia Benchmarking y la compañía líder en codificación hospitalaria ASHO, se celebrará el próximo 14 de diciembre a las 12 horas, en una jornada en la que se reconocerán a los mejores hospitales de España. El evento se podrá visualizar a través de la web de los Premios BSH y redes sociales.

En el acto, que será dirigido por Antoni Bassas, reconocido periodista con amplia trayectoria en medios de comunicación de primera línea y cofundador del Diari Ara, participarán, además, consejeros de Sanidad de diversas comunidades autónomas, entre las que figuran:

Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Jesús Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Miren Gotzone Sagardui Goikoetxea, Consejera del Departamento de Salud del Gobierno Vasco

Concha Andrés, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Comunidad Valenciana

Jose Soto Bonel, presidente de SEDISA Participarán del evento: Toni Hidalgo, fundador y CEO de Higia Benchmarking (BS3), empresa fundadora y co-organizadora de la segunda edición de los Premios BSH; Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO, empresa co-organizadora de la segunda edición de los Premios BSH; Carlos Sevillano, director comercial de ASHO; Isabel Sarabia, directora de metodología y documentación de BS3 en Higia Benchmarking; Francesc Cots, investigador principal del proyecto RECH (Red Española de Costes Hospitalarios).

En esta edición, los Premios BSH han congregado a más de un centenar de centros sanitarios de toda España, un 25% más que en 2019, año en el que participaron 80 hospitales. “Consideramos todo un éxito el nivel de convocatoria que hemos conseguido este año, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido el año más duro en las últimas décadas para el sector sanitaria y año, también, en el que más tenemos que luchar por el reconocimiento de la labor sanitaria y aportar conocimiento y valor para incrementar la calidad y eficacia del sector”, aseguran desde la organización.

En 2020, del total de centros, participan 52 públicos y 53 privados. Estos centros se medirán por su eficiencia y calidad asistencial, bajo parámetros metodológicos validados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), que colabora con los Premios BSH.

Iniciativa por una mayor calidad asistencial

Con el objetivo de ayudar a optimizar la gestión sanitaria y la calidad asistencial de los hospitales de agudos españoles públicos y privados, se utilizan más de 250 indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

Toni Hidalgo, fundador de los Premios BSH y CEO de BS3, asegura que “con estos premios buscamos poner en valor el trabajo de gestión diaria que los hospitales españoles desarrollan para crecer en calidad. Por esto es vital premiar a aquellos hospitales que demuestran en la práctica su compromiso con la excelencia". Hidalgo subraya que "también es importante que los hospitales participantes comprendan en qué son competitivos y en qué pueden mejorar”.

Como propuesta de diferenciación y de unicidad, una de las peculiaridades de estos premios consiste en que todos los participantes dispondrán de un informe específico sobre su respuesta ante la COVID – 19, información útil para poder mejorar sus metodologías en la toma de decisiones. “El aprendizaje, la mejora y la innovación son parte del ADN de las dos empresas que hemos organizado estos premios", explica Ruth Cuscó, directora gerente en ASHO. "Queremos que estos galardones permitan a todos los centros hospitalarios dar un paso adelante para evolucionar dentro del entorno sanitario actúa", añade.

Categoría única sobre costes hospitalarios

Una de las singularidades de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® se basa en que todos los participantes podrán disponer de información útil para poder mejorar sus resultados a partir de la identificación de sus parámetros de mejora específicos. Para ello, los hospitales recibirán información detallada de las metodologías utilizadas y del posicionamiento de sus resultados en todas las categorías analizadas para establecer los premios, y de forma gratuita.

Como parte de este compromiso con la excelencia, la segunda edición de los premios presentará novedades en las categorías con el fin de ofrecer a los centros sanitarios participantes una información nunca utilizada como ítem en benchmarking y se incluirá una sobre costes hospitalarios.

La metodología de análisis utilizada para la categoría de costes hospitalarios es original de la Red Española de Costes Hospitalarios (RECH). La RECH aporta información de los costes del conjunto de la actividad hospitalaria atendiendo a la metodología desarrollada a partir del proyecto EuroDRG, siendo fuente de información homologada a nivel europeo, y reconocida como Registro de interés para el Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La participación de esta categoría ha sido opcional y no requiere que los centros sanitarios tengan que aportar más datos. Además, permitirá hacer un benchmarking del coste estimado según los registros del CMBD de los hospitales, a partir de obtener los indicadores de la Razón de Coste Estandarizado para el coste global y la Razón de Coste de la No Calidad.

Informe COVID

España es el octavo país del mundo que más pruebas diagnósticas hace para detectar el avance del COVID-19 y, detectando el 70% de los casos, el número de contagios actual duplica la cifra más alta de la primera oleada. Con tres millones de contagios por COVID-19, según cifras oficiales, España ya es uno de los países más golpeados en la segunda ola.

En la compleja situación actual, aún se están observando los devastadores efectos de la primera ola de coronavirus, principalmente en el sector sanitario, donde las listas de espera están en máximos históricos y sin previsión de cuándo podrán recuperar la normalidad. Sin embargo, pese a que se detectan más contagios, el número de fallecimientos no iguala las cifras de la primera ola, por lo que la detección y el tratamiento se están haciendo correctamente.

Precisamente, en un momento donde todo el peso recae en la gestión sanitaria, los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® analizarán en su segunda edición el impacto de la COVID19 en los hospitales españoles durante la primera ola. Desde la organización se anunció que, además de una nueva categoría para analizar los costes hospitalarios, entregarán a los hospitales participantes un informe sobre la respuesta a la COVID-19 del centro.

Por su parte, Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO, asegura que “la mejor manera de combatir la pandemia es con información. Son muy pocas las cosas que sabemos sobre este coronavirus, por lo que las decisiones que se toman deben estar basadas en datos objetivos y análisis fiables. De hecho, nuestro compromiso con los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® es premiar y reconocer la excelencia que parte de la toma de decisiones en base a un correcto análisis de los datos.”

El análisis, la mejor forma de extraer conocimiento

En la segunda edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospital Awards® se entregarán 60 primeros premios y 120 diplomas a hospitales del país. Los galardones se han estructurado en diez categorías y seis grupos de hospitales, teniendo en cuenta la diversidad de procesos clínicos prevalentes de actuación en cada grupo de hospitales.

Las categorías clínicas analizadas son:

Gestión clínica global. Procesos de aparato circulatorio. Procesos de aparato respiratorio. Procesos de aparato digestivo y hepatopancreático. Procesos de sistema nervioso. Procesos de la mujer. Procesos de riñón y vías urinarias. Procesos del aparato músculo esquelético. Global de resultados. Costes hospitalarios. De este modo, los resultados de los hospitales se miden no solo en función del ámbito en que operen (público o privado) sino que se clasifican en grupos para identificar patrones de mejores resultados en calidad asistencial, funcionamiento y gestión clínica.



Sobre Benchmarking Sanitario 3.0 y Asho

Benchmarking Sanitario 3.0 es una plataforma de análisis online de indicadores útiles para la gestión sanitaria, con la tecnología Business Intelligence de QlikView©, que permite identificar diferencias en resultados, ajustando por casuística respecto de un conjunto de centros sanitarios seleccionados, con el propósito de transferir en red el conocimiento de las mejores prácticas, haciendo posible su aplicación adaptada a cada organización. ​

​Asho es la compañía líder nacional en la prestación de servicios de codificación de altas hospitalarias y codificación automática de procesos ambulatorios: Urgencias, Consultas Externas, Hospital de Día. Su objetivo es contribuir a una mayor calidad y excelencia, ofreciendo servicios y sistemas que facilitan la gestión y el trabajo de sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fishsurfing ayuda a escapar de la ciudad con distanciamiento social Northgate Renting Flexible se alía con Vodafone Business para el desarrollo de la plataforma digital de Northgate Talleres De botellas de plástico a sillas profesionales para teletrabajar Globo Mola, fiestas y reuniones celebradas por todo lo alto El COEGI colaborará con la Asociación Nacional de Amputados (ANDADE)