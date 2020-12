Somos alrededor de 48 millones de españoles, y si los descerebrados pretenden fusilar a 26 millones incluso sus hijos, por ser todos ellos HdP, a eso, esos elementos llama razonamiento, les aclaro que yo conozco a mis padres (quiero decir padre y madre), más que nada que si es por ese motivo me apeen de la lista, para no malgastar balas, y les aconsejo que hagan un censo, a lo mejor tendrían que fusilar a muchos de los suyos, bien porque no conocen al padre o tienen duda de cuál de ellos puede ser.

Por un momento pensemos que, para estos energúmenos el verdadero motivo es acabar con el paro y que España sea próspera y ejemplo del mundo civilizado. Muy loable por su parte, pero como «pensar lo que se dice pensar» creo que no es lo suyo, son solo fascistas ignorantes y como tal son de gestos, no de raciocinio, cometiendo un sublime error, dado que estos «pensadores» en cuanto eliminen a los que llaman HdP eliminarían a la mayoría de los trabajadores, teniendo que contratar a los que odian, los extranjeros, llevan pregonando incluso ahora que quitan el trabajo a los españoles.

Qué paradoja para ellos, deberán de recurrir a los que entran en pateras o por las alambradas de Ceuta y Melilla, (pido perdón por anticipado al utilizar la jerga de estos elementos), a los negratas y moros de mierda, junto a los sudacas y rumanos como mano de obra barata, justo lo que quieren muchos empresarios y algunos del IBEX35, porque ingleses, franceses, suecos o alemanes, no creo que quieren venir al placentero orden que ellos restablecerían, «vamos digo yo», que me lo aclaren para hacerme una idea.