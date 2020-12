Darle vida a cualquier outfit es posible con los calcetines originales estampados de Mia Socks Comunicae

lunes, 7 de diciembre de 2020, 15:00 h (CET) La marca Mia Socks sorprende con una gran variedad de colecciones de calcetines originales estampados y para todos los públicos en su tienda online Mia Socks nace de las ganas de dar a los calcetines la importancia que se merecen, con el objetivo de dar a los looks una imagen rompedora con este complemento de última tendencia que no pasará desapercibido.

Hay calcetines para todo el mundo. Para poder llegar a todas las personas, Mia Socks cuenta con una gran variedad de colecciones de diferentes temáticas: des de colores planos con distintos mensajes hasta estampados originales, pasando por personajes de dibujos animados o incluso obras de arte. De esta manera, todas las personas pueden encontrar el diseño que más se adapte a su forma de ser, ya sea más moderna o más clásica.

Asegura la comodidad y el estilo con Mia Socks. Los calcetines que presentan están fabricados con una construcción elástica multifilamento que ofrece un suave confort adaptado al cuerpo, extraordinaria transpirabilidad y control térmico a través de su fibra inteligente. Calcetines con los que se dejará de tener frío en invierno y se dejará de tener calor en verano, son ideales para cualquier tipo de actividad cotidiana.

Con Mia Socks se puede empezar a ver el día a día de manera distinta, porque los calcetines son una pieza de ropa fundamental en la vida diaria. Para ello, cuentan con una atractiva tienda online que va a llevar al público a todas las posibilidades de combinar la ropa y los calcetines.

Dale color a cualquier vestimenta con Mia Socks. Encuentra en esta tienda online calcetines de deporte, calcetines de vestir, calcetines divertidos, calcetines para estar por casa o para salir a pasear... Calcetines diseñados para moverse.

Para más información:

Mia Socks

www.miasocksshop.es

T: 685 230 978

administración@miasocksshop.com

C/ Batista i Roca 46, Nave 10

08302 – Mataró (Barcelona)

