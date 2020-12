Bleïs Madrid presenta su nueva colección All Week Collection Comunicae

lunes, 7 de diciembre de 2020, 10:48 h (CET) En esta nueva colección, Bleis Madrid se aleja de la estacionalidad de las tendencias, y presenta una colección cápsula imprescindible en el armario de cualquier mujer. Prendas que se adaptan a todos los momentos del día, todos los días de la semana Bleis Madrid se aleja de la estacionalidad de las tendencias, y presenta una colección cápsula imprescindible en el armario de cualquier mujer. Prendas que se adaptan a todos los momentos del día, todos los días de la semana.

Piezas de corte relajado que hacen un guiño a los 90s y convierten el traje en la opción perfecta para afrontar el día a día sin renunciar a una imagen pulida y elegante.

Pensadas para acompañar a la mujer moderna a lo largo de toda la semana y adaptarse a sus actividades, se proponen dos versiones del clásico conjunto sastre de lana fría: una blazer cruzada de cuatro botones y pantalón de pinzas con pernera ancha, y una blazer de cierre tradicional y pantalón con pinzas pitillos.

Por primera vez, la firma introduce prendas más desenfadadas para complementar sus icónicos trajes, aportando un toque de comodidad al total look Bleis. Sudaderas de cuello Perkins, y gorras de estética vintage reflejan a la perfección el espíritu Smart Casual de la mujer de hoy.

La sudadera, disponible en azul jaspeado y gris claro, incorpora un detalle muy especial: cuello alto. Con este corte, resulta más formal que los diseños con capucha y más fáciles de llevar con una americana en un look de trabajo.

La gorra se lanza en gris oscuro, azul marino y granate, y la propuesta de Blanca es llevarla con traje y zapatillas; un contraste que, como ella misma ha probado con sus looks, es todo un acierto.

En la paleta de color de esta colección imperan tonos atemporales como el azul marino, el gris y el burdeos, así como los clásicos estampados Príncipe de Gales, Pata de Gallo y cuadros maxi.

Bleis Madrid elige como imagen a dos mujeres reales, Julia y María. Una madre y una hija cuyo estilo de vida dinámico y vibrante acompaña y refleja de manera fiel el espíritu de esta cápsula.

