Emprestamo.com ha financiado más de 3.500.000€ en adelantos de facturas en lo que va de año

viernes, 4 de diciembre de 2020, 16:40 h (CET) Emprestamo.com ofrece una solución alternativa a las Pymes para poder hacer frente a los pagos y gastos, y, a los inversores un producto de inversión de riesgo moderado en economía real a cambio de una rentabilidad. Más de 650 inversores confían en Emprestamo.com, de los que más del 85% son usuarios recurrentes de las operaciones ofrecidas Este año, el COVID-19 ha supuesto un gran varapalo para el tejido empresarial español, por esta razón Emprestamo.com, ahora más que nunca, trabaja para ofrecer soluciones alternativas a estas pequeñas y medianas empresas que se encuentran en un momento complicado.

Emprestamo.com es la línea de Crowdfactoring que ofrece el Grupo SegoFinance, grupo al que también pertenece la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com.

El crowdfactoring es una variante del Crowdlending y se puede definir como el adelanto de facturas a empresas por medio de inversores privados para mejorar su tensión de caja en momentos puntuales. Es decir, las empresas que tengan facturas de clientes solventes a pagar en plazos predefinidos pueden solicitar un adelanto de estos cobros, con una financiación que no computa en CIRBE.

Emprestamo.com se lanzó al mercado en 2018 con el objetivo de cubrir dos necesidades simultáneamente. Por un lado, las empresas que tengan falta de liquidez en un momento puntual, tienen una nueva alternativa para poder hacer frente a sus pagos y gastos, y por otro lado, los inversores que participan en el adelanto de estas facturas saben que están fortaleciendo la economía real, en operaciones transparentes, con un riesgo moderado y a cambio obtienen una rentabilidad anual.

Pese a llevar en el mercado relativamente poco tiempo, Emprestamo.com ha conseguido colocarse entre las mejores compañías dedicadas a la financiación alternativa y cuenta con la confianza de más de 650 inversores, de los que más del 85% son usuarios recurrentes de las operaciones ofrecidas en la plataforma.

La plataforma ha realizado más de 200 operaciones desde que comenzó la pandemia con más de 3.500.000€ financiados e invertidos en economía real.

Con este tipo de operaciones de factoring se permite la supervivencia a las empresas que cuentan con menos recursos de caja para hacer frente a imprevistos, como se habla en este caso, de la crisis provocada por el COVID-19. También estas operaciones permiten la conservación del empleo que estas Pymes generan con su actividad.

El aumento de la financiación alternativa a la bancaria es considerable. Cada vez más, las empresas acuden a soluciones no bancarias para solventar sus problemas de liquidez, sobre todo, debido a que los procesos son mucho más rápidos y totalmente transparentes.

